Guardias civiles advierten: “Lealtad no servilismo”

Asociaciones de guardias civiles se han manifestado después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska haya cesado al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos por “falta de confianza”.

Desde la Asociación Pro Guardias Civiles (APROG) han emitido un comunicado que titulan “sin vergüenza y sin cabeza" en el que defienden que el coronel Pérez de los Cobos ha actuado “correctamente”. En defensa de los guardias civiles, destaca que se abrió una investigación judicial por los acontecimientos del 8M, la juez designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que dirige el coronel “con órdenes estrictas, entre ellas la más absoluta confidencialidad y objetividad”. Por tanto, advierten de que el cese por “falta de confianza” sería más un “alarde de despotismo” con el que querrían dar una llamada de atención a algunos. “Le han cesado porque no quieren un profesional independiente.

La Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) indica que, si el cese de Pérez de los Cobos es por “incompetencia demostrada en el mando", no tendrían objeción alguna. Sin embargo, apunta a que si, por el contrario, la decisión de sustituirle ha sido haber actuado conforme a las leyes y normas que conforman el Estado de Derecho en el que vivimos “manifestamos nuestra más absoluta repulsa al constituir un acto arbitrario”. Asimismo, exigen explicaciones del ministro para que aclare dicho cese pues “está en juego la independencia de la Guardia Civil”.

Desde la asociación de Cabos aseguran que, si los motivos de dicho cese se deben a que el coronel "no informó, en cumplimiento de un mandato judicial, ni a la Directora General del Cuerpo, ni al Secretario de Estado de Seguridad, ni al ministro del Interior de las investigaciones que estaban realizando para el esclarecimiento de unos hechos “supuestamente delictivos”, manifiestan su “malestar e indignación” porque “no han entendido nada de quién es la Guardia Civil”.

Si se le cesa por “haber cumplido con su deber” como guardia civil, “es de esperar que no debería ser el último cese de los guardias civiles de alto rango pues no cabe dentro de esta institución ningún mandado que no cumpla con deber sin miramientos si lo que está haciendo es o no políticamente correcto”, destacan. Además, recalcan que los guardias civiles necesitan ejemplos de mandos que “antepongan su profesionalidad y su honorabilidad a cualquier otra consideración”, aunque eso le suponga la “muerte profesional” y subrayan que el coronel Pérez de los Cobos es un “ejemplo de profesionalidad y honorabilidad” en estos tiempos “malos para tales virtudes”.