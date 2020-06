La oposición carga contra un Marlaska que dice que perseguía la filtración del informe del 8-M

Nueva ofensiva en el Congreso contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que se revelara ayer los motivos de la “pérdida de confianza” que motivaron el cese de Diego Pérez de los Cobos por negarse a informar sobre la investigación del 8-M. El coronel destituido ya ha sido relevado hoy por Interior y será el teniente coronel David Blanes el nuevo jefe de la comandancia de Madrid.

Por ello, las preguntas de la bancada de la oposición se dirigieron contra el Gobierno por las “purgas” a la Guardia Civil. El líder del PP, Pablo Casado pidió explicaciones sobre ello, cambiando así el origen inicial de su pregunta que era de empleo; y además, pidió conocer la carta de la dimisión al DAO con sus motivaciones. Consideró que Sánchez ha agredido “la independencia judicial, la separación de poderes y la Constitución". “Desde los tiempos de las cloacas de Luis Roldán no habíamos visto nada así”, lamentó.

La diputada del PP, Álvarez de Toledo, también criticó el cese del coronel y exigió la dimisión del ministro del Interior al que preguntó directamente: “¿Qué hace aún en el banco azul?” -del Gobierno- “Ni el tatuaje de su muñeca, ni su título dicen la verdad”. “Usted da pena y miedo”.

La diputada del PP, Ana Beltrán cambió enteramente su pregunta y así se lo advirtió al ministro de Justicia indicándole que ella se iba a dirigir al de Interior, Grande Marlaska. Y así lo hizo. “Su valentía con usted y su lucha contra ETA eran para mí un referente”, dijo Beltrán al tiempo que le preguntó qué queda de aquel juez. “Ha logrado lo imposible. Que servidores públicos se vayan por su culpa” y le acusó de mentir por echar al coronel “por no doblegarse”. “Se ha convertido en el pastor que cuida a los lobos”. “¿Hubiera aceptado ser ministro de Sánchez sabiendo que tendría que deshonrar a los que le protegieron? ¿Qué sería ministro con el apoyo de los que deseaban su muerte?”. “Dimita y cierre la puerta”.

Desde Vox, el secretario general Ortega Smith le preguntó al ministro de Justicia Juan Carlos Campo si va a frenar los ataques de Marlaska al poder judicial. Acusó al Gobierno de tratar de subvertir el orden constitucional. “Quien da golpes de estado es quien desde las instituciones socaban su independencia”. “Dejen de someter a las instituciones del Estado”.

Las “purgas de Marlaska”

Fue la diputada del PP, Ana Belén Velázquez quien interpeló directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska quien criticó al Gobierno y tildó de “increíble” los insultos contra la Guardia Civil llamándoles ahora “policía patriótica” o “golpistas” y a modo de retahíla judicial le preguntó: “¿Jura decir la verdad y toda la verdad?”. "Cuando quién miente es un ministro, dimite”, le apuntó.

El titular de Interior respondía con la misma versión: “Promete decir la verdad y toda la verdad, en los términos de siempre”. E insistió en su versión: “Ni este ministro pidió ningún informe ni nadie del departamento” y agradeció que la pregunta original de la diputada del PP fuera la de qué iba a hacer sobre las filtraciones. “Ha dado de lleno con esa pregunta”, que no fue realizada finalmente como tal. Marlaska defendió que “se pidió y se solicitó una indicación sobre esas filtraciones y por qué se había omitido la información a la cadena de mando”. “No les importan las filtraciones, ni que se lleve a cabo ninguna investigación para evitar esa filtración”, se defendió.

Vázquez le recordó que cumplía 725 días como ministro los mismos de “degradación institucional”. “Le falta humildad y le sobra soberbia” y le recordó que ha fulminado a un “hombre honesto”. Frente al "impulso al proyecto de la Guardia Civil, la diputada del PP dijo que más bien lo que quiere él es “dar un pulso” al Instituto Armado. “Ha perdido toda legitimidad, no es un ministro sin prestigio, es un ministro acabado. Ya que ha tenido la desvergüenza de llegar hoy como ministro al sillón azul no llegue al de la justicia como ministro. Dimita”.

Pero Marlaska se reiteró ahora como garante de la justicia con que perseguía las filtraciones a la prensa de esa investigación del 8-M, con lo que de facto se lo achacaba al coronel cesado, algo que le afeó la oposición. “Veo que su pregunta no le importa, ni la trascendencia de las filtraciones antes de que la conozcan las partes”. “Una filtración es un delito de revelación de secretos. Le parece extraño que se pregunte qué se está investigando y cómo han llegado. A la Guardia Civil no le parece extraño porque eso puede desacreditar una investigación” y dijo el ministro del Interior.

Por su parte, el diputado de Vox Gil Lázaro preguntó qué orden concreta desobedeció el coronel Pérez de los Cobos y Marlaska dijo que no se habla de “ninguna” orden incumplida.

Gil Lázaro acusó a Marlaska de mentir de nuevo y de tener una "conducta tramposa” además de la negligencia criminal del 8-M y “tendrán que responder por ello en los tribunales y las urnas”. Pidió también la dimisión. “Váyase, si conserva un mínimo de honor y dignidad” y deje la puerta bien abierta que pronto le seguirán Sánchez e Iglesias.

Marlaska se parapetó en los puestos de libre designación basados en la “confianza y neutralidad” y aseguró que la diferencia del PP y del PSOE es que ellos le dicen los motivos por los que se pierde su confianza, por si quiere recurrirlo el afectado, pero “nunca denostamos su trabajo y reconocimiento” en su carrera, dijo. “Tengo respeto a la profesionalidad y a la carrera del coronel Pérez de los Cobos”, apuntó el ministro del Interior.

También Edmundo Bal, portavoz de Cs y le preguntó si tiene dignidad para presentar su dimisión.

“No, no voy a dimitir porque no he cometido ninguna ilegalidad ni yo ni mi equipo, replicó Marlaska. “No he cesado yo sino el secretario de estado de seguridad a propuesta de la directora general”, dijo. Bal le afeó que ahora busque al responsable de una filtración como si el coronel lo fuera. Además, también criticó el cese de Sánchez Corbí por un correo diciendo que no había presupuesto o el policía de riesgos laborales. “No tiene dignidad, la Guardia Civil, sí”, mientras ha tratado de tapar su boca con la mal llamada equiparación. “Durante años se hablará de las purgas de Marlaska” en Interior. “¿Quiere también jueces serviles, como agentes?”, le preguntó. Y criticó que “ponga como muralla a buenos policías para que sirvan de parapeto a la oposición”.

El titular de Interior volvió a defenderse con la idea de que tiene derecho a remodelar su equipo y que "hay que elegir a los que se considera los más oportunos y para reactivar la labor de la Guardia Civil”.