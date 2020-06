Cs evidencia su choque con Podemos y acusa a Iglesias de “irresponsabilidad, mala gestión y guerracivilismo”

Por si hubiera alguna duda, la tensión entre Ciudadanos y Podemos es evidente y las discrepancias entre ambas formaciones una realidad que hacen muy complicado un posible entendimiento para la negociación presupuestaria. El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal ha acusado al vicepresidente segundo Pablo Iglesias de querer erosionar la democracia al alinearse con Bildu para impulsar una comisión de investigación en el Congreso para investigar la relación entre el ex presidente Felipe González con los Gal. Fue el primero de los dardos que lanzó el portavoz naranja contra el líder morado ya que minutos después le acusó de ser una “persona muy irresponsable, no ha estado a la altura de la responsabilidad del pueblo español desde el día 12 de marzo”, comentó, antes de añadir que España necesita “consensos” y el líder de Unidas Podemos “se dedica a dinamitarlos”.

El diputado naranja le preguntó a Iglesias si “¿Cree que las políticas sociales que se han puesto en marcha desde su Vicepresidencia han sido eficaces para poder superar esta crisis sanitaria y que lo serán para evitar futuros rebrotes de la pandemia?”. A lo que Iglesias respondió que su Gobierno está implementado una respuesta totalmente opuesta a la de la crisis de 2008. “Habremos hecho algunas cosas mal, pero creo que hoy todo el mundo, independientemente de su ideología, reconoce que la manera de responder a esta crisis ha sido exactamente la contraria a la forma en que se respondió en este país a la crisis de 2008”, ha destacado Iglesias.

Sin embargo, Bal contratacó y afeó a Iglesias que “su Gobierno se han demostrado absolutamente incompetente en materias sociales” y defendió que el Ejecutivo de Madrid fue “por delante” de Moncloa en la toma de decisiones. De hecho, Bal definió la actuación de Iglesias de ”irresponsabilidad, incompetencia y guerracivilismo” y pidió al vicepresidente que se sume “de una vez a los acuerdos que demanda la sociedad española”. A lo que Iglesias replicó que “si quiere acuerdos, la mano está tendida”, si bien -ha indicado- lo importante de estos acuerdos es el contenido y ha precisado que lo que demandan los ciudadanos españoles es proteger la sanidad pública. “Si ustedes protegieran la sanidad pública no estarían gobernando con la derecha y la ultraderecha”, ha subrayado Iglesias.

Al igual que el diputado del PP, Teodoro Egea, el portavoz naranja ha espetado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el juez no le considera como perjudicado en la denominada pieza Dina del caso Tándem, que investiga el robo del teléfono móvil de su ex asesora Dina Bousselham, porque “no había cloacas del Estado” y le ha advertido de que podría acabar siendo investigado. Es más, el diputado naranja le ha preguntado a Unidas Podemos por qué votó en contra de la tramitación de la proposición de ley de Cs contra la corrupción, tras haberla apoyado anteriormente y ha asegurado que a los morados “ya no les interesa”.

Iglesias, que ha obviado las alusiones de Bal, le ha contestado que Unidas Podemos está “en contra de la corrupción, pero de los corruptores también. “Propongan ustedes una ley que pueda investigar a amigos suyos tan importantes como el señor Sarasola”, le ha espetado en referencia al empresario Kike Sarasola.