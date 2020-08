Cuca Gamarra: «Pediremos una comisión de investigación sobre las cuentas de Podemos. Que se retrate Sánchez»

Cuca Gamarra es abogada, fue la primera mujer en hacerse con la Alcaldía de Logroño y, desde este jueves, es la nueva portavoz del PP en el Congreso, en sustitución de Cayetana Álvarez de Toledo. Apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias que auparon a Pablo Casado a la Presidencia del PP. Se define de centro. Subraya que la ideología sin gestión de poco sirve al ciudadano. Y repite una y otra vez una palabra para explicar su concepción de lo que debe ser la política: empatía.

–¿Los cambios de esta semana en el PP significan un giro al centro?

–Estos cambios significan que el Partido Popular ha entendido que estamos ante un momento social diferente y que nos adaptamos a las necesidades de la sociedad. Siempre hemos estado en el centro.

–Según Casado, el PP tiene que ensanchar su puerta y ampliar su base social. ¿No cree que la salida de Álvarez de Toledo estrecha esa base?

–Una cosa nada tiene que ver con la otra. El objetivo del partido era y sigue siendo tener una puerta muy amplia. Sólo siendo capaces de hacer que una mayoría social se identifique con nosotros seremos capaces de ofrecer a los españoles una alternativa real. Si no, no tendremos la oportunidad de servirles desde el Gobierno.

–¿No cree, por tanto, que haya votantes del PP que, tras esta semana, se sientan huérfanos?

–Estoy segura de que cualquier votante puede seguir sintiéndose identificado con el partido porque es el partido de todos. Somos los mismos, los mismos principios, las mismas políticas, las mismas propuestas. Y ese votante tiene las mismas preocupaciones y problemas a los que hay que dar respuestas.

–¿Han sido elegantes las formas de Álvarez de Toledo?

–No entro a valorarlo. Sé que yo no lo hubiera hecho así.

–¿Debería la ex portavoz dejar el acta de diputada?

–Es una decisión personal. Yo, como buena demócrata, la respeto. Se trata de que aquel que tiene que tomar esa decisión personal la ejerza con libertad.

–En la reunión entre Casado y Álvarez de Toledo quedó claro que ella era «incompatible» con el proyecto. ¿Sería cómodo compartir bancada con ella?

–No fui testigo de esa conversación. Respeto enormemente a mi presidente como para no hablar de hipótesis de conversaciones que él haya podido mantener con terceras personas. Si Cayetana decide continuar será bienvenida y podremos trabajar juntas.

–De los reproches que ella ha hecho a la dirección y a Casado, ¿cuál le molestó más?

–Eso no es lo importante. Lo que le importa a los españoles es qué les ofrecemos. Estamos en un momento social muy complicado, en una crisis sanitaria, una crisis social y una profunda crisis económica e institucional y, por tanto, es de eso de lo que nos tenemos que preocupar. Tenemos que mirar más hacia fuera que hacia nuestro ombligo.

–¿Qué ha hecho bien Álvarez de Toledo en este último año?

–Ha hecho un trabajo fantástico. Ha sabido imprimir carácter en dos legislaturas muy complicadas: una muy corta que es la legislatura fallida y otra, en la que hemos afrontado un Gobierno que sólo se sustenta en la ambición por el poder.

–Hay analistas que aseguran que Carmen Calvo y Pablo Iglesias se alegran por esta destitución. Ahora será usted quien les interpele. ¿Comparte el análisis?

–El PP va a seguir con una oposición firme y contundente. Esto no se trata de egos de los políticos que intervienen en una sesión de control. Vamos a poner al Gobierno ante el espejo de la dura realidad de los españoles. A partir de ahí, no sólo les vamos a exigir explicaciones, sino que les vamos a plantear propuestas con firmeza y con contundencia.

–Si, por ejemplo, transcurrido un año como portavoz, a usted la elogiaran más los diputados de Vox que sus compañeros, ¿le preocuparía?

–A mí me preocupan los españoles, no los diputados.

–En estos días se ha puesto en valor desde la dirección del partido su capacidad como gestora, pero ¿cómo se define ideológicamente?

–Soy una mujer de centro y liberal, con sensibilidad para saber que las políticas económicas han de resolver, desde el ámbito social, las preocupaciones de los ciudadanos.

–¿Qué es más importante en política: las ideas o la gestión?

–En la política actual, lo que es importante es transformar las ideas, a través de la gestión y escuchando a los ciudadanos, en políticas que sean efectivas. El PP es el único partido que sabe hacerlo, con unas ideas y unos principios claros y unos fantásticos equipos de gestión capaces de transformar las ideas en políticas reales y, por tanto, en oportunidades y en esperanzas. Lo uno sin lo otro no aporta nada, son proyectos que están abocados al fracaso, entendido el fracaso como no ser capaz de generar progreso.

–Se hablado esta semana en su partido de la la batalla cultural. ¿Qué es?

–Las batallas tienen que ser las batallas de la gente. La batalla cultural hoy en día son todos los problemas que tiene un ciudadano viva donde viva, se llame como se llame. Tiene mucho que ver con una educación en libertad; con la familia; con una igualdad de oportunidades y no con el igualitarismo; con que el empresariado pueda mantenerse a flote y pueda haber trabajo. Éstas son las batallas de los españoles y las de este partido.

–Casado dice que harán una oposición que «no sea de perfil y sin aristas». ¿Cómo es eso?

–Es una oposición valiente y de frente, que no mira de reojo a un lado y a otro, que mira de frente a cualquier ciudadano que tiene un problema y que se puede sentir identificado con nosotros, que no sólo le ofrece soluciones, sino que también empatiza con él y establece un diálogo que es colectivo.

–¿Qué prioridades tiene el PP para este nuevo curso?

Las preocupaciones de los españoles.Tenemos un país paralizado por un Gobierno que se demuestra incapaz de afrontar los problemas que tenemos por delante, que ha renunciado a gobernar a cambio de una tumbona. Los rebrotes están ahí y la situación se está empezando a complicar. Los españoles no saben cómo va a ser la vuelta al colegio de sus hijos ni cuánto tiempo va a poder continuar funcionando su empresa o si van a poder incorporarse al trabajo que tenían antes del mes de marzo, con los indicadores económicos muy negativos para España. Y el Gobierno ha decidido cruzarse de brazos y no hacer nada hasta que tengamos una vacuna. Ahí es donde va a estar el PP, desde la capacidad de generar propuestas en el Congreso, tanto para afrontar una crisis sanitaria y social como no hemos vivido nunca, como para trabajar en un marco económico basado en la competitividad, la flexibilidad y la bajada de impuestos. Y, sobre todo, en la defensa de un marco constitucional y un marco institucional que es más necesario que nunca. Garantizamos la estabilidad de España porque somos el partido necesario para cualquier reforma que se quiera afrontar. Somos ese seguro y ese aval.

–¿Cómo valora que Sánchez comparta Gobierno con un partido imputado?

–Es la pura hipocresía que representa Pedro Sánchez al que únicamente le mueve el poder por el poder. Ahí es donde le vamos a exigir muchas explicaciones, para empezar a través de una comisión de investigación que vamos a registrar sobre la financiación de Podemos para que se retrate el señor Sánchez y para que vean los españoles si a Sánchez le importa la corrupción de verdad o no. Porque esa alianza está basada no sólo en unos intereses personales y políticos que no dan respuesta al interés general, sino que es una alianza que se sustenta en un acuerdo con un partido que ha sido imputado por presunta corrupción. Queremos explicaciones. Si Podemos no tiene nada que ocultar, no tendrá inconveniente en que esa comisión de investigación se desarrolle en el Congreso. Si Podemos la quiere bloquear, el PSOE tendrá que demostrar si está dispuesto a estar en el poder a cualquier precio o si está dispuesto a que se investigue lo que su socio ha hecho en relación a la turbia financiación que se está descubriendo y que los tribunales ya están investigando.

–Dicen ustedes que el PP no puede ser el recambio de Podemos para descartar el escenario de un gobierno de concentración con el PSOE. ¿No cree que un Gobierno PSOE-PP sería mejor que la coalición actual?

–El Gobierno que hay es del PSOE y de Podemos. Está basado en una investidura que poco tiene de constructiva para España. Ésa es la opción que Sánchez ha impulsado y ha promovido.

–¿Por qué en otros países los dos principales partidos se ponen de acuerdo y aquí no?

–Hay un elemento y se llama Pedro Sánchez. La manera que tiene de hacer política es la del enfrentamiento. En todos los contextos en los que tiene que tomar decisiones rompe las posibilidades de acuerdo y establece dos Españas, una contra otra. Dos no acuerdan si uno no quiere. Veamos esta legislatura: el PP ha apoyado tres prórrogas del estado de alarma y ocho reales decretos sin pedir nada. Todo sin que exista el diálogo que debiera estar propiciando el presidente del Gobierno con el líder de la oposición porque ha decidido que no nos necesita para absolutamente nada. El PP es un partido de Estado. El presidente Casado, si algo ha hecho ha sido tender la mano a Sánchez en relación a los asuntos de Estado y nos hemos encontrado la indiferencia o que nos mordía la mano. Ésa es la realidad. Con Sánchez es muy difícil negociar, porque no quiere nada con el centro derecha español. El modelo de país que ofrece a los españoles es el del enfrentamiento y nosotros queremos la convivencia. Mientras Sánchez esté al frente del Gobierno, los españoles tendremos dificultades para encontrar esos acuerdos.

–¿Qué tendría que pasar para que el PP tendiera la mano al PSOE para negociar unos Presupuestos dado el escenario excepcional que vivimos?

–Habría que ver de qué cuentas hablamos, porque se habla de los presupuestos, pero no se ha presentado nada. Lo primero es presentar unos presupuestos que son desconocidos. Hay algo claro: el PP no apoyará nunca unas políticas económicas que no estén basadas en los principios que defendemos, que están en las antípodas de las políticas sociocomunistas que se están planteando desde el Gobierno. No se trata de números, se trata de políticas.

–¿Cómo va la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial?

–No hay negociación. No cabe esa negociación con este Gobierno.

–¿Cree que Don Juan Carlos ha tomado la decisión correcta al marcharse del país?

–Soy enormemente respetuosa con las decisiones que se han tomado y las comparto, del mismo modo que apoyo el legado histórico del reinado de Don Juan Carlos. Tenemos un fantástico Rey y es el Rey Felipe VI y tenemos una Monarquía parlamentaria que tiene un valor esencial no sólo como marco constitucional, sino como marco de convivencia que garantiza la unidad de España y nuestra cohesión territorial.

–¿Han gestionado las comunidades la crisis sanitaria mejor que el Gobierno central?

–Lamentablemente los españoles estamos afrontando un momento que nunca pensamos ni en los peores de nuestros sueños que tendríamos que afrontar y lo estamos haciendo con el peor Gobierno posible. Sigue yendo por detrás del virus. Las comunidades autónomas han demostrado que eran capaces, teniendo menos competencias y menos capacidad económica, de hacer todo aquello que el Gobierno de España era incapaz de hacer. Creo que si no hubieran estado allí donde gobierna el PP los presidentes autonómicos, el escenario hubiera sido más complicado y negativo, y las consecuencias más duras de las que estamos viviendo.

–Si los datos siguen empeorando y la situación lo demandara, ¿el PP apoyaría un nuevo confinamiento?

–El PP ha planteado utilizar instrumentos legislativos que están paralizados porque el Gobierno no ha querido tramitarlos para tener un «plan B». No se puede abocar el futuro del país a un nuevo confinamiento. Este país no lo puede soportar económicamente. Sánchez lo que ha demostrado es que tiene el Gobierno con más ministros de la historia, pero que no valen para nada porque ninguno está a la altura.

–Si el Gobierno lo hace todo tan mal, ¿por qué no apoyarán la moción de censura de Vox?

–Es una moción de censura tacticista, sólo va a acabar reforzando a Sánchez. Los números no dan para un cambio de Gobierno. El PP tiene una responsabilidad mayor que es gobernar en comunidades y en ayuntamientos y desde el Congreso plantear propuestas y hacer frente a los problemas.