Ante el malestar público de Unidas Podemos con la ministra de Educación por su gestión en la operación vuelta a las aulas para septiembre, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha desmarcado esta mañana de la postura encabezada Unidas Podemos, y asegura que Isabel Celaá hace un “extraordinario trabajo” dentro de sus competencias.

Preguntada en una entrevista en RNE, la titular de Trabajo se ha distanciado del también líder de Unidas Podemos y ha señalado que las relaciones personales y políticas en el seno del Consejo de Ministros “son muy positivas”. Unidas Podemos había achacado este martes a la ministra de Educación “falta de liderazgo” en su gestión en la crisis sanitaria, mientras que la titular de Educación negó el desencuentro y aseguraba que nada la distraería de su trabajo. Unas palabras que ha refrendado la ministra gallega, que ha asegurado que la relación entre ambas “es estupenda” y que la labor que desarrollan en Educación tanto ella como el equipo es “extraordinaria”. “No me distraigo en otras cosas, me centro en trabajar y Celaá igual”, ha apuntado en la entrevista recogida por Ep. En cuanto al ambiente en el primer Consejo de Ministros celebrado este martes, la ministra de Trabajo ha asegurado que “todos comparten partitura aunque toquen diferentes instrumentos”.