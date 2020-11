“Con el sí de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado, y tras reconocer hoy Arnaldo Otegui que justifican su apoyo a Sánchez en «tímidos avances» con los presos de ETA, hemos tenido conocimiento de seis acercamientos más. Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) queremos manifestar, como hacemos cada semana, nuestro más absoluto rechazo a estos beneficios que se están otorgando a unos asesinos que se están riendo del Estado de Derecho, de España, pero sobre todo de las víctimas del terrorismo”.De esta manera responde la AVT el enésimo acercamiento semanal de presos de la banda terrorista a cárceles próximas al País Vasco y de la propia Comunidad Autónoma.

Los beneficiados esta semana son el cabecilla José Javier Arizcuren Ruiz ,“Kantauri”, que pasa de Murcia a Logroño. Entre los crímenes por los que se le imputan, como jefe de “comandos”, figuran los asesinatos Fernando Múgica, en San Sebastián; y del matrimonio formado por Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz, en Sevilla. Además fue condenado a 17 años de cárcel por el secuestro de Cosme Delclaux.

Joanes Larretxea Mendiola. De Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, al Centro Penitenciario de Asturias. Fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del concejal socialista de Arrasate Isaías Carrasco; y el atentado contra el empresario Ignacio Uria.

Guillermo Merino Bilbao. De Valencia a Zaragoza. La Audiencia Nacional le condenó a la pena de 49 años de cárcel, por pertenencia a banda armada, depósito de armas, falsificación documental, dos tentativas de asesinato, robo con violencia y detención ilegal.

Sebasten Jon Gurtubay Sánchez. De Cádiz a Zaragoza. Fue condenado por la Audiencia Nacional por herir a dos ertzainas en la madrugada del 5 de agosto de 2001 tras lanzar varios artefactos incendiarios contra una sucursal bancaria situada en la plaza del Cristo de Portugalete.

Olga Comes Arambillet. De Asturias Pamplona. Fue condenada en 2014 a intentar secuestrar al concejal del Partido Socialista de Euskadi (PSE) de Eibar Benjamín Atutxa.

Asimismo, ha sido clasificada en tercer grado penitenciario Idoia Martínez García, que será trasladada desde Asturias a Álava. Esta etarra ingresó en prisión el 18 de noviembre de 2003. Su condena es de 31 años y 2 días por los delitos de tenencia de explosivos, depósito de armas y robo.

Con estos movimientos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acercado ya a 115 etarras, 31 con delitos de sangre, 17 terceros grados, 21 acercamientos al País Vasco. “Son el 58% los presos de ETA acercados por Sánchez. Se podrán seguir escudando en la legalidad penitenciaria, pero esto es una cesión a una reivindicación histórica de ETA”, subraya la AVT.

“¿De verdad nos vamos a creer a estas alturas que “Kantauri”, con tantos asesinatos a sus espaldas, renuncia a la violencia y lamenta y reconoce su responsabilidad en el dolor causado a las víctimas? Este Gobierno ha perdido el norte completamente y consideramos que, aunque no paran de repetir que este país necesita unos Presupuestos Generales, no queremos tenerlos a cualquier precio. No premiando a asesinos. No tergiversando la historia haciendo que las víctimas vuelvan a sufrir una revictimización y los asesinos sean los vencedores. El Gobierno de España tiene que gobernar para todos los españoles, y las miles de familias rotas que ha dejado el terrorismo en este país se sienten totalmente ultrajadas, desamparadas, humilladas e insultadas. Basta ya, Señor Sánchez y Señor Marlaska, dejen de humillar a las víctimas del terrorismo semana tras semana”, concluye.