El chófer de Bárcenas, a Villarejo: “La grabación al presi no se la enseñó a nadie”

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción y del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón sobre la «Operación Kitchen» muestra cómo el ex chófer de Luis Bárcenas informó al comisario José Manuel Villarejo de que el ex tesorero del Partido Popular había grabado una conversación que mantuvo en la sede nacional del partido en Madrid con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así consta en un audio, fechado el 2 de octubre de 2013, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que Sergio Ríos sostiene que pese a que Bárcenas había grabado a Rajoy, este no había facilitado la misma a los periodistas.

«No, la del presi no se la ha enseñado a nadie. Yo creo, para que veas que le sigue.... le sigue aguantando al presidente, porque piensa que, cuando hizo esa conversación y cuando hizo esos comentarios, todavía no habían salido los SMS», dice Ríos a Villarejo, en alusión a los mensajes, como el de «Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos», que el presidente del Gobierno envió al ex tesorero del PP tras conocerse que tenía cuentas en Suiza.

Gómez Gordo

Ríos había sido captado por el comisario Andrés Gómez Gordo, que en ese momento se encontraba en excedencia de la Policía, ya que era director de Planificación y Documentación del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal. Y como confidente de Villarejo el chófer recibía 2.000 euros mensuales de los fondos reservados de la Policía.

En este audio, cuyo contenido fue incluido en un informe en el que la Fiscalía Anticorrupción pedía la imputación de Cospedal, se oye cómo Villarejo trata de obtener más información sobre las supuestas grabaciones hechas por Luis Bárcenas. Estos documentos sonoros habrían sido almacenados en dos ‘pendrive’ que el clan policial quería encontrar para destruirlos.

Según reconoció Villarejo a su compañero Enrique García Castaño, la «Kitchen» fue «una operación para quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente». Y por eso en la grabación el ex comisario muestra su intención de localizar los dispositivos de memoria: «Hay que darle al tarro para encontrarlo, macho. Y claro, al ser un sitio tan pequeño lo puede tener cualquiera, en cualquier sitio», explica Villarejo a Sergio Ríos.

Estudio de Iglesias

Precisamente el también comisario García Castaño, conocido como «El Gordo», reconoció haber entrado en el estudio de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, aunque aseguró que no había encontrado nada de interés.

La supuesta grabación a Rajoy, siempre según dice Ríos en el audio incluido en el sumario de la «Operación Kitchen», la habría realizado Bárcenas en el despacho del presidente del PP en la Calle de Génova. «Ahí es donde le dice eso de ¿cómo tienes el papel ese?, ¿no? ¿De la Cospe?», pregunta Villarejo al ex chófer, que le responde: «Sí, porque este se enfada [Luis Bárcenas], la amenaza, le dice oye, yo tengo lo de Cospedal, y le dice el presidente: ¿Cómo tienes tú eso guardado?, y le contesta: tengo eso y mucho más», completa Ríos.

En otra parte de la conversación registrada por Villarejo, que se llega a autodefinir como «el jefe de la orquesta» de la «Operación Kitchen», el ex chófer recuerda que el comisario Gómez Gordo se interesó sobre si Bárcenas podría tener algo que pudiera «joder al barbas», en clara referencia a Mariano Rajoy: «Lo de los viajes de avión, que lo paga [Francisco] Correa», contestó sin dudarlo el confidente, que recibió en total 40.000 euros de los fondos reservados del Ministerio del Interior controlados por el secretario de Estado, Francisco Martínez, también imputado.

“Special Events”

«Lo pagó Special Events, te lo digo. Y es un avión, de Sevilla, y un helicóptero, que también sale de otro sitio, en campaña.», prosiguió el chófer, que aseguró que se trataba de la campaña electoral de 2004, y que los gastos habrían sido destinados a la candidatura de Mariano Rajoy.

La firma Special Events era una de las que utilizaba el cabecilla de la trama «Gürtel», Francisco Correa, para organizar los eventos del Partido Popular, que le contrató para varias campañas electorales, según consta en las facturas incluidas en el sumario investigado en la Audiencia Nacional por el juez Pablo Ruz.

En una segunda grabación Ríos informa a Villarejo de que él seguía las directrices de un amigo, que le había dado «un sabio consejo, que es que no te pillen las manos con ningún delito sin que te lo manden ellos. Si te lo mandan ellos tendrán que cumplir», asegura el confidente, que después considera que su actuación podría ser un «abuso de confianza, que es una falta». En ese momento Villarejo tranquiliza a su interlocutor, al que contesta: «Yo no te voy a comprometer, tronco, eres un padre de familia. Eres un hombre honrado, eres un milico, y como comprenderás yo no te voy a complicar la vida».

Tanto en este audio de 2014 como en el de 2013 se puede oír como Villarejo entrega 2.000 euros, en billetes de 500 euros, de los fondos reservados a Sergio Ríos, que acabó imputado en la Audiencia Nacional.