Expertos a dedo

A este Gobierno le encanta hablar de expertos y crear comités de expertos para evaluar lo que ellos hacen. Presuntamente neutrales, pero en realidad designados a dedo por los mismos a los que hay que evaluar. Luego si yo elijo a quien me tiene que examinar, complicado será que ese examen sea imparcial. Mucho más si los elegidos cobran ( y es lógico que así sea ) de los presuntos auditados. O sea, que más que un comité de sabios el nuevo comité de auditores parece un comité de broma. Parecido a los otrora expertos de Illa y de Simón. Hablaban de ellos a todas horas pero resulta que no existían. O que no eran tales expertos sino técnicos del Ministerio, funcionarios pagados por el ministro que hacían lo que el mismo ministro les decía.

Eso sí, después salían en la televisión y se les llenaba el pico a cuenta de la Ciencia y los científicos, que nadie sabía quiénes eran pero tomaban todas las decisiones sobre si teníamos que llevar o no mascarilla, si había que salir por la mañana o por la tarde, si debíamos tomar paracetamol o ibuprofeno, si era cosa de pece-erres o de antígenos. El gobierno no decidía, era «la Ciencia», la «Medicina con Mayúsculas», aunque en realidad nunca supimos quiénes eran los científicos o los médicos porque no había científicos ni médicos sino funcionarios del Ministerio pagados por Illa y coordinados por Fernando Simón.

Ahora parece que quieren repetir la historia sólo que en versión funky. Nos dan los nombres del comité de auditoría pero sin saber quién lo nombra, de qué ideología son sus miembros, de quiénes dependen, a quién tendrán que reportar u obedecer, y si cobran o no del mismo organismo al que deberán auditar. Todo ello sin inmutarse. Y es que, definitivamente, nos toman por tontos.