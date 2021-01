Macarena Olona: “Estaría encantadísima de compartir filas con Girauta”

La secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, durante una entrevista en La Hora de TVE que estaría “encantadísima” de que el exportavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Juan Carlos Girauta fuera fichado por Vox. “No sé si puedo hablar en nombre de Vox, pero estaría encantadísima de compartir filas formales, porque no me cabe la menor duda de que comparto la misma trinchera de defensa de libertad”, indicó Olona.

La diputada ha hecho referencia con estas declaraciones a la posibilidad de que Girauta se integrara en Vox después de que la Fundación Disenso del partido que lidera Santiago Abascal le fichara a participar en un debate sobre la libertad de expresión ante la amenaza de las grandes empresas tecnológicas.

Olona indicó que el ex diputado de Cs es “una voz libre y muy valiente, necesaria en España para luchar contra el Frente Popular del gobierno de la nación”.

Sin embargo, Girauta aseguró en una entrevista en LA RAZÓN que no es que se vea o no en Vox sino que él ya no se ve en la política y que si quisiera haber seguido en ella le habría disputado probablemente la presidencia a Inés Arrimadas y seguirá en Cs.

Asalto al Capitolio

Por otro lado, la diputada de Vox aseguró que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es “responsable” del asalto al Capitolio porque “la manipulación de los medios de comunicación” sobre el discurso que ha mantenido el hasta hoy presidente de EE UU “es evidente” y consideró que no hay una sola palabra que alentara ese asalto y subrayó que tanto Trump como el líder de su partido, Santiago Abascal lo han condenado “enérgicamente”.

En cuanto a si Trump se merece el Premio Nobel de la Paz como solicitó el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo indicó que los motivos por los que se solicitó entonces “siguen vigentes” porque “desde 1980, es el primer presidente de los EE UU que no ha llevado a los estados unidos a una guerra. Los motivos que llevaron a promocionarle como merecedor de ese premio siguen vigentes”, subrayó Olona.

En este contexto, la dirigente de Vox ha insistido en que ningún líder político “puede hacerse responsable de las acciones de los ciudadanos”.