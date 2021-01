Illa se despide en plena tercera ola: “No me arrepiento de nada, dejo mis responsabilidades cuando lo tengo que hacer”

El de hoy en Moncloa ha sido el último Consejo de Ministros en el que ha participado Salvador Illa como titular de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Ahora, abandona la cartera y la gestión de la pandemia para dar la batalla electoral en Cataluña y recuperar la Generalitat para el PSC después de años de dominio independentista. Illa ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, una intervención a modo de despedida en la que ha hecho un amplio agradecimiento y algunas confesiones.

“Ha sido un honor, me voy con mucha pena”, ha señalado, apuntando inmediatamente que se considera “un servidor público” y que, por tanto, “estaré donde pueda ser más útil”. El ministro considera, por ende, que esa utilidad le lleva ahora a encabezar la candidatura del PSC al 14-F, en lugar de mantenerse al frente de Sanidad y la gestión de la pandemia y de la campaña de vacunación. “No me arrepiento de nada de lo que he hecho”, ha señalado, en alusión de que deja sus responsabilidades en el momento en que se comprometió a ello. Todo apunta que no habrá sorpresas y que será Carolina Darias quien asuma las riendas del Ministerio, aunque será el presidente del Gobierno quien anuncie los cambios esta tarde en una breve declaración institucional en Moncloa.

Illa ha querido transmitir desde la mesa del Consejo de Ministros su “respecto y máximo reconocimiento” a los integrantes de las comisiones de Sanidad en Congreso y Senado. “He aprendido mucho de todos mis adversarios políticos”, ha señalado. Un agradecimiento que ha hecho extensivo a los hasta 23 consejeros autonómicos con los que ha trabajado a lo largo de la pandemia. “Un año que no ha sido nada fácil y que ha tenido momentos complicados y de desacuerdo”, ha reconocido. No obstante, Illa ha valorado que la “cogobernanza” que se inició en el marco de estas relaciones con las autonomías ha permitido acercar “el Gobierno de España a los gobiernos de las comunidades autónomas”.

Su momento más complicado

En la misma línea, el todavía ministro de Sanidad ha querido dar las gracias a los profesionales sanitarios de todos los ámbitos y también a los ciudadanos por el “cumplimiento ejemplar” en los momentos más complicados. El mismo ha reconocido que a nivel personal, ese momento fue cuando tuvo que proponerle al presidente del Gobierno las limitaciones de aforo y restricciones para los familiares que habían perdido un ser querido en los velatorios. En este sentido, Illa ha confesado que se lleva consigo el dolor de todos los que han sufrido estos fallecimientos y los que han pasado la enfermedad. A todos ellos les ha querido trasladar un mensaje de esperanza: “Estoy convencido de que vamos a erradicar este virus”.