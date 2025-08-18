El Gobierno dice que ha movilizado "todos los recursos" a su alcance: "El PP debería arrimar el hombro"

El Gobierno defiende que, actualmente, ya han puesto a disposición de las comunidades autónomas "todos los recursos" de los que "dispone el Estado" para luchar contra los incendios que desde hace días asolan con violencia gran parte de la geografía española.

El ministro socialista Óscar López, ejerciendo de portavoz del Ejecutivo, ha aprovechado para reprochar al PP que esté negándolo y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de estar haciendo "declaraciones irresponsables", en vez de "arrimar" el hombro en el combate contra las llamas. El recado que le deja, disfrazado de petición es que: "Deje de hacer declaraciones irresponsables a las que ya tiene acostumbrados"

"Todo es todo", ha insistido el titular de Transformación Digital, para intentar no dejar lugar a duda sobre el grado de su colaboración con las administraciones locales y autonómicas afectadas, en una comparecencia desde el ministerio.

López ha recalcado que todos los medios que están en mano de la Administración central "están movilizados" y ha explicado, en este sentido, que la Unidad Central de Emergencias está actuando desde principios de agosto para luchar contra los incendios forestales.

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que ha atendido todas las peticiones que le han hecho llegar las regiones, y recriminan, por ello, a los 'barones' de Génova que "con una mano estén agradeciendo la colaboración del Gobierno y con la otra se trate de hacer oposición".

"Las comunidades autónomas son Estado. Y los presidentes autonómicos no son comentaristas ni tertulianos, son presidentes que tienen obligaciones y que tienen competencias. Y toda España sabe que las comunidades autónomas tienen competencias en la prevención y en la extinción", ha aseverado López.

Como forma de que los populares demuestren si están del lado de la institucionalidad, ha vuelto a subrayar la necesidad de sacar adelante -entre los de Feijóo y los socialistas- el Pacto de Estado que reclama Sánchez.

"Ahora mismo, prioridad a la extinción de los incendios, salvar vidas de los servidores públicos y del resto de ciudadanos, salvar nuestro ecosistema y apagar los incendios", ha zanjado en las que son las segundas palabras de un miembro del Ejecutivo, tras la entrevista protagonizada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, a primera hora de la mañana.