La “confesión” de Bárcenas: una estrategia para no estar más de 12 años en prisión

La decisión de Luis Bárcenas de señalar en el juicio de la Caja B a Mariano Rajoy como uno de los dirigentes que estaban al tanto de la financiación irregular del partido desde 1982 hasta 2009 tiene como finalidad impedir que el extesorero del PP permanezca más de 12 años en la cárcel. El Código Penal español establece en su artículo 76 que el máximo cumplimiento efectivo de las condenas de una persona “no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido”.

Y por eso, pese a que fue condenado en la “Época I” de “Gürtel” a 29 años de cárcel, la ley establece que Bárcenas solo permanecerá privado de libertad un máximo de 12 años, ya que el delito de mayor duración, el de blanqueo de capitales, es de cuatro años de prisión.

Además, en el juicio que comenzó este lunes el extesorero del PP afronta una acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de cárcel, siendo el delito de mayor cuantía el de apropiación indebida, de tres años. De esta forma, aunque Bárcenas sea condenado a cinco años de cárcel, y se unan a los 29 ya confirmado por el Tribunal Supremo, el cumplimiento máximo efectivo, según el Código Penal, seguirá siendo de 12 años de cárcel.

Permisos penitenciarios

De hecho, tan solo unos días antes de comenzar el juicio de la Caja B el extesorero ya solicitó a la Audiencia Nacional el cómputo de condena para poder solicitar permisos penitenciarios a partir de este mes de febrero. Y lo ha hecho tras reclamar que se tenga en cuenta al artículo 76 del Código Penal.

De esta forma, ahora mismo el principal peligro para Bárcenas en la vista oral de la Caja B viene de la decisión del último instructor de la causa, el magistrado José de la Mata, de incluir en el auto de transformación las peticiones de cárcel de las acusaciones populares, que incluyen muchos más delitos que los que reclama la Fiscalía, y entre los que se encuentra, entre otros, el de organización criminal, que podría llegar hasta los seis años de cárcel.

Es por ello que las defensas han recurrido a la denominada doctrina Botín, que impide que las acusaciones populares puedan acusar de un delito en un juicio cuando no lo han hecho ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado. En este caso, el propio fiscal, Antonio Romeral, ha aludido a esta doctrina jurisprudencial para reclamar al tribunal de la Caja B que no tenga en cuenta los delitos que no estén incluidos en su escrito de acusación. Que son apropiación indebida (tres años de cárcel), delito fiscal (un año) y falsedad documental (un año).

Santiago Pedraz

¿Entonces por qué Bárcenas y su abogado tratan de que la Fiscalía Anticorrupción reconozca que el extesorero está colaborando con la Justicia? La respuesta podría estar en otra pieza separada que investiga el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

En concreto es la pieza de donaciones “finalistas”, a la que alude de forma expresa el abogado Gustavo Galán en el escrito-confesión de su cliente Luis Bárcenas. En esta causa ya Bárcenas en relación a un presunto delito de cohecho, que está penado con hasta seis años de prisión. De resultar en un futuro condenado por este delito, el horizonte carcelario del extesorero pasaría de los 12 años actuales a 18 años. Este aumento de la pena efectiva se origina tras computar el triple de la pena mayor, que es de seis años.

En este supuesto, la confesión de Bárcenas, en la que señala ahora a Rajoy, busca convencer a la Fiscalía Anticorrupción de que está colaborando con la Justicia. Una confesión podría rebajar varios grados la pena del delito de cohecho, que bajaría de esos seis años. Y para evidenciar que esta supuesta colaboración, el abogado Gustavo Galán ha llegado incluso a reclamar un careo con el expresidente del Gobierno, quien intervendrá como testigo.

Citado a declarar

Precisamente este martes el abogado de Izquierda Unida en el juicio de la Caja B, Juan Moreno, ha destacado la relevancia de que se investigue el delito de cohecho en una pieza separada, y ha apuntado la posibilidad de que Luis Bárcenas pueda ser citado.

Anticorrupción ya ha movido ficha y ha pedido a Pedraz, que investiga el cohecho de los “papeles de Bárcenas”; que cite a declarar al extesorero para que aporte las pruebas, si las tiene, de la supuesta financiación ilegal del PP.

Solo si aporta nuevas evidencias podría gozar de los beneficios que le pueda otorgar la Fiscalía Anticorrupción. Aunque el abogado del extesorero ya ha anunciado que muchos de esos documentos le fueron sustraídos a su cliente con la operación “Kitchen”, orquestada por José Manuel Villarejo, pese a que en la pieza separada del ‘caso Tándem’ Bárcenas ya negó en su declaración como testigo haber tenido grabaciones de Rajoy.

Sin embargo, ahora en el juicio de la Caja B ha dado la versión contraria. Dice que sí disponía de dos grabaciones que guardaba en el estudio de pintura de su mujer, que ya no están en su poder. Por eso la reducción de la pena del delito de cohecho pasa por tratar de convencer a la Fiscalía Anticorrupción de que al denunciar a los excargos del PP, como el expresidente del Gobierno, está colaborando de forma efectiva con la Justicia.