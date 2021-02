Moncloa no se cierra a la vía ERC y espera un gesto

Las elecciones catalanas se han resuelto de manera favorable para los intereses del Gobierno. La victoria de Salvador Illa es extensible a Pedro Sánchez en su arriesgada apuesta por descabezar el Ministerio de Sanidad –en lo peor de la tercera ola del coronavirus– para lograr la Generalitat. Sin embargo, el movimiento no se ha materializado en su integridad. Ganar no supone gobernar y, aunque el PSC se impuso con solvencia en votos, su empate a 33 escaños con ERC aleja la Presidencia de Cataluña para los socialistas. Porque, a pesar de la victoria de Salvador Illa, el independentismo salió muy fortalecido de las urnas, con más diputados en el Parlament que en 2017 y con un porcentaje de votos superior al 50 por ciento.

Noticias relacionadas Elecciones Catalanas .Las cuentas pendientes entre Esquerra y el PSC

No obstante, las escasas posibilidades del PSC de gobernar Cataluña no van a desbaratar la hoja de ruta que han comenzado a desplegar desde la misma noche electoral. Illa va a «hacer valer su victoria en las urnas» y esto pasa por plantear desde el inicio su candidatura a la investidura. Un movimiento en clave de estrategia que busca dos objetivos: retratar a todos los partidos del arco parlamentario, al tiempo que pone a funcionar el «reloj de la democracia» para que la situación de interinidad no se eternice. Fuentes socialistas no consideran este paso adelante como un «gesto simbólico», sino como un «gesto real», porque «hemos ganado las elecciones y nos corresponde presentarnos como fuerza más votada». Sin embargo, más allá de la gestualidad, en el PSC y en Moncloa son conscientes de que las opciones de que esa candidatura prospere son nulas.

Y lo son porque ni siquiera está en su mano. Será el futuro presidente del Parlament quien postule al candidato que cuente con los números para salir investido y si Pere Aragonés se presenta, será elegido por delante de Illa. A pesar de que la tozuda realidad de los números choque con los planes de Moncloa, la idea del PSC es no trasladar la imagen de inacción y brazos caídos que transmitió Inés Arrimadas tras ganar las elecciones en 2017. La próxima pugna para los socialistas no está en la investidura, sino en la conformación de la mesa del Parlament y en su Presidencia, que serán claves en la gestión de la política catalana.

La mayoría independentista: ERC, Junts y la CUP suman 74 escaños –en 68 se ubica la mayoría absoluta– hacen que en Moncloa se diluyan las expectativas de un eventual pacto de izquierdas. No obstante, Illa comenzará de manera inminente los contactos y tiene previsto hablar con los republicanos, aunque estos –de entrada– rechacen cualquier interlocución. No obstante, en el sector socialista todavía albergan una tibia esperanza y fuentes del partido recuerdan que el entendimiento entre los independentistas ha sido complicado antes y no descartan que las posiciones maximalistas de Junts y la CUP puedan acabar frustrando la entente.

En ese caso, en Moncloa no se cierra la puerta a ERC, pero se mantienen a la espera de cómo transcurran las complejas negociaciones que tienen por delante ambos partidos en los entornos de la izquierda y el independentismo. Los socialistas esperan un gesto de los republicanos, que tendrían que llegar en último término cuando las opciones de alcanzar un acuerdo se tornaran casi imposibles. Desde el socialismo se apunta a que «no defraudaremos la confianza que los catalanes han depositado en nosotros y, en la medida de nuestras fuerzas, trataremos de devolver a Cataluña a la vanguardia del crecimiento económico y la justicia social».

Los resultados de las urnas el 14-F han supuesto un espaldarazo a la estrategia de diálogo emprendida por el Gobierno y ERC. Desde la sede de los socialistas se felicitaban ayer de que «hayan sido dos partidos con raíces y de los de mayor solera en el sistema político catalán y español, PSC y ERC, los que han ganado estas elecciones tanto en votos como en escaños», unos partidos que, aunque «mirando cada uno lógicamente a sus principios u objetivos políticos», «abogan por el diálogo». Esta estrategia posibilista se contrapone a la derecha de Junts que «sigue ofreciendo solo división, enfrentamiento y frustración a la sociedad catalana».

Por independiente de cómo se acabe articulando el gobierno de la Generalitat, en Moncloa respiran tranquilos porque al frente de la mesa de diálogo se encuentre ERC en el futuro y no Puigdemont. Un foro de interlocución que, por cierto, Sánchez tiene previsto recuperar en el medio plazo, una vez superadas las urnas, cuando se alumbre un Ejecutivo en Cataluña.

Primer test de la relación

El estado de la relación entre el Gobierno y ERC después de las elecciones tendrá su primer examen hoy en el Congreso de los Diputados. Se debatirá a iniciativa de ERC una moción consecuencia de interpelación urgente sobre si «tiene previsto el Gobierno un giro en su política territorial, y en particular respecto al conflicto con Cataluña». En sí, la redacción podría no suponer ninguna novedad, pero los soberanistas, socios del Ejecutivo en Madrid, aprovecharán esta iniciativa para reclamar desde tribuna un acuerdo para poder convocar un nuevo referéndum de autodeterminación en Cataluña. Un supuesto que en Moncloa rechazan de plano por no estar previsto en la Constitución. Y esto no es baladí, si ERC no se aparta de estas demandas asociadas a la amnistía y la independencia no habrá acuerdo posible.