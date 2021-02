Los padres de Julen, de nuevo papás de una niña

Nada les podrá hacer olvidar esos trece agónicos días del mes de enero de 2019. Su hijo pequeño, Julen, de dos años, había caído a un pozo de 110 metros de profundidad y solo 24 de ancho en una montaña de Totalán (Málaga). Fue un abrir y cerrar de ojos. Aquellos días parecieron años hasta que la madrugada del día 26 un grupo de mineros asturianos llegó hasta el cuerpo ya sin vida del pequeño tras remover 40.000 toneladas de tierra de aquel cerro maldito. Pero tampoco olvidarán nunca los padres del niño, José Roselló y Victoria García, la primavera de 2017 cuando su hijo mayor, que entonces tenía tres añitos, se desvaneció mientras jugaba en el paseo marítimo de El Palo, el barrio malagueño del que es oriunda esta familia. Murió de un infarto. La tragedia descolocó a la joven pareja veinteañera, que se aferró a Julen pero cuando él también se fue, quedaron totalmente abatidos. Demasiadas tragedias en tan poco tiempo.

Trabajos en Totalán

Tenían por delante, además, un duro proceso judicial por la muerte de Julen en el que se enfrentaban, para mayor tristeza, a un primo político, David Serrano, «El Moe», dueño de la finca donde ocurrieron los hechos y encargado de ordenar un pozo sin permisos y que quedó sin sellar. «El Moe» fue acusado de homicidio por imprudencia grave pero finalmente el juicio no se llegó a celebrar porque Vicky y José llegaron el día antes a un acuerdo con Serrano, por el que se comprometió a pagarles unos 175.000 euros, de acuerdo con las compensaciones por accidentes que la ley establece. Sin embargo, parece que ahora andan otra vez descontentos porque David podría no estar cumpliendo los pagos estipulados. En cualquier caso, para ellos fue «saludable» no enfrentarse al juicio oral y trataron de olvidar la parte judicial porque ya tenían bastante pena encima.

GRAFAND4350. MÁLAGA, 21/01/2020.- El dueño de la finca donde murió Julen, David Serrano, sale tras finalizar la vista en los juzgados. EFE/Daniel Pérez

Casados desde hace un año

Así, apenas un mes más tarde de aquello y con la intención de no dejar de sonreírle a la vida solo en honor a Oliver y a Julen, la pareja decidió darse el «sí quiero» en la Ciudad de la Justicia de Málaga, según avanzó «Diario Sur». La doble tragedia que les ha tocado vivir a una pareja tan joven les ha unido más y ha reforzado su amor. Y fruto del mismo, vino al mundo una nueva niña, muy buscada y muy especial para la pareja, que las pasadas navidades (las segundas que pasaban sin sus hijos) ya contaban emocionados en embarazo a punto de llegar a término de Vicky. Y como si de un regalo divino se tratara, la hermana de Oliver y Julen llegó a este mundo exactamente dos años y seis después de que el pequeño Julen se fuera. Según el entorno de la pareja, todo ha salido muy bien y ya empiezan a sacarle parecido a su padre.

Hoy cumple un mes

«Están muy muy felices. Y se lo merecen después de todo el calvario que han vivido», cuenta una familiar. La pareja quiere dejar atrás la tristeza sin olvidarse nunca de sus dos ángeles, cuyas fotografías empapelan la vivienda familiar junto a los cientos de regalos que les llegaron desde todas las partes del mundo cuando a su hijo Julen se lo «tragó» una montaña. También los rostros de los dos pequeños están grabados a tinta en el brazo derecho de su madre, así como sus nombres y los motivos de Disney que le gustaban a los niños: Rey León para Oliver; Moana para Julen.

Labores de rescate del pequeño Julen en el pozo de Totalán/Foto: Efe

Ya han pasado dos años de aquella tragedia y, aunque siempre mostrarán su agradecimiento a las infinitas muestras de cariño de la gente y al equipo de profesionales (guardias civiles, geólogos, bomberos, mineros, psicólogos...) tampoco olvidarán nunca la parte mala de que se convirtiera en un caso mediático. En una entrevista a este periódico cuando se cumplió un año del suceso, José confesó tener la sensación de que muchos políticos solo subieron allí para «hacerse la foto» y le pedían incluso que saliera a recibirlos a pesar de las condiciones en las que se encontraba. También recibieron con sorpresa cómo una responsable de la Delegación del Gobierno en Andalucía el libro: «Julen, el niño de todos». No solo es que no hubiera hablado con los padres, sino que ellos ni siquiera tenían conocimiento de su existencia hasta una vez publicado. A Vicky le enfureció el titular: «¿El niño de todos? ¡Era el mío!».