Más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no sabe quién es Tejero

Ha venido siendo comentado ampliamente el hecho de que las nuevas generaciones de españoles apenas saben que sucedió el 23-F. Pues buen, la encuesta de NC Report confirma ampliamente esta especie. Nada menos que el 60,4% de los participantes en el estudio con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años -es decir, todos ellos no habían nacido aun en 1981- no tienen ni idea de que pasó hace exactamente 40 años. Obviamente los mayores de 55 -prácticamente todos, el 92,2%- sí que saben que sucedió pero la media nacional incluyendo todas las edades apenas llega a los dos tercios (66,5%) lo que no invita precisamente al optimismo en lo que se refiere a la transmisión de nuestra cultura política y de las lecciones que ésta lleva anejas.

Noticias relacionadas Editoriales .La democracia no nos cayó del cielo

Los datos no son especialmente prometedores tampoco en lo referente a qué idea tienen los españoles sobre quien dio el golpe. Los porcentajes en todas las franjas de edad son si cabe más exiguos. Tres cuartos, casi un 75%, de los más jóvenes no tienen ni idea de quien intentó subvertir el orden constitucional en 1981. En su conjunto solo algo más de la mitad de los españoles -concretamente el 56,2%- respondió «sí» sin ambages cuando se le formuló la pregunta «¿Sabe quién dio el golpe?».

El estudio demoscópico también tuvo un apartado, de dos preguntas, sobre el papel de Don Juan Carlos I en aquellas dramáticas horas de 1981. En primer lugar se preguntó a los encuestados si creían que el padre del actual Monarca tuvo un papel «fundamental» en la desarticulación de la intentona golpista que apunto estuvo de dar al traste con la incipiente democracia en España. La mayoría de los encuestados creen que así fue (51,5%) frente a tan solo 17,6% que piensan que no. El 30,9% de los participantes en el estudio de NC Report creen que Don Juan Carlos no tuvo un papel tan relevante como se suele pensar, un porcentaje que a buen seguro incluye a los españoles que no tienen del todo claro cuáles fueron los sucesos que tuvieron lugar entre bambalinas aquella dramática tarde en la que toda España contuvo el aliento. La tendencia general del comportamiento de los encuestados por edades se mantiene también en esta pregunta: los jóvenes contestaron «no sabe/no contesta» en un 60,4% de los casos.

La segunda de las preguntas del estudio en referencia a Don Juan Carlos inquirió sobre la opinión de los encuestados en referencia a si el padre del Rey debería estar presente en los actos en recuerdo del Golpe de Estado. En realidad, aunque el antiguo Monarca sigue en Emiratos, si presencia se palpará en el ambiente hoy en el Congreso de los Diputados ya que será el «gran ausente» de la jornada. Es un dato ampliamente contrastado por las crónicas publicadas en aquellos días –y por el recuerdo de los protagonistas que aun están vivos– que Don Juan Carlos desbarató las pocas posibilidades de éxito que tuvo el golpe con su célebre mensaje televisado de la madrugada del 14 de febrero. En apenas un minuto y medio, el artífice de la transición puso todo el peso simbólico de la Corona y su mando supremo sobre las Fuerzas Armadas para desautorizar a Tejero y Milans del Bosch.

De hecho se sabe que poco antes de tranquilizar a la nación desde las pantallas de TVE, Don Juan Carlos llamó por teléfono a Milans del Bosch para que los tanques que ocupaban as calles de Valencia volvieran a sus acuartelamientos. Sea como fuere son un 46,4% los españoles que creen que el padre de Felipe VI debería estar mañana en el Congreso de los Diputados para recibir el reconocimiento de las principales autoridades del Estado por su «momento de gloria» de 1981. Este porcentaje es inferior al de los que piensa que su papel es fundamental, lo que no deja de ser significativo de hasta que punto la campaña de desacreditación de la que ha sido objeto ha calado en amplios sectores de la sociedad. Los que piensan que es correcto que no se encuentre hoy presente son un 31,8%. Un 21,8% no tiene una opinión definitiva sobre lo que a buen seguro hubiera sido una atronadora ovación aunque solo sea por el hecho de que los partidos contrarios a la Constitución y a la unidad de España han anunciado que no estarán presentes en la sede de la soberanía nacional.

Fuerzas armadas

Resulta un tanto sorprendente el resultado de las respuestas de los encuestados a la pregunta «¿Cree que las Fuerzas Armadas han cambiado desde entonces?». Obviamente los que piensan que se ha producido un cambio son mayoría pero lo cierto es que el margen de esa mayoría es bastante estrecho: un 51,6% cree que se ha producido un cambio claro en estos últimos 40 años frente a un nada despreciable 38,2% que opina, al contrario, que las cosas siguen poco más o menos igual que en 1981 en cuanto a la filosofía interna de nuestra milicia. Es significativo fijarse en que, a pesar de que en el resto de preguntas hay una gran variación en las respuestas dependiendo de la franja de edad en la que se encuentra el encuestado en esta pregunta la horquilla es estrecha, moviéndose, en el caso del «sí» desde el 44,7% para los más jóvenes, hasta el 55,4% entre los más mayores.

Sin embargo la mayoría es más rotunda cuando se preguntó a los encuestados si creen que es posible un golpe de Estado militar análogo al de 1981 en nuestros días. Un 55,7% creen que no se trata de una posibilidad que les inquiete frente a un 36,6% que cree que si que podría producirse. No tienen una idea clara en un sentido o en otro un 7,7% de los participante en el estudio.

Sin embargo apenas hay duda cuando se trata de la «plenitud democrática» de nuestro país, un tema que ha estado en boca de todos y que ha sido objeto de un bronco intercambio de opiniones entre diversas corrientes de opinión al respecto dentro del Consejo de Ministro que preside Pedro Sánchez. Según la encuesta de NC Report un 80,2% de los españoles cree que en España no hay deficiencias democráticas. Los que piensan con Iglesias que sí que las hay apenas llegan al 17,6% aunque es reseñable que entre los más jóvenes este ultimo porcentaje sube hasta el 29,5%.