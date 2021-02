Críticas del PP a Irene Montero por el “caso Niñera”: “Su conciliación la pagamos los españoles”

El conocido ya como “caso niñera” ha sido protagonista hoy en el Congreso de los Diputados, precisamente en el día que la Fiscalía se ha posicionado a favor de que se investigue si la ministra de Igualdad, Irene Montero, recurrió a una trabajadora del partido -actualmente asesora del Ministerio- para cuidar de sus hijos, tal y como denunció la ex abogada de la formación morada Mónica Calvente.

En una interpelación urgente del PP en el Congreso para que la ministra de Igualdad explique la situación de las mujeres en España al cumplirse un año de la creación del Ministerio de Igualdad, la diputada Margarita Prohens ha repasado el paso de la ministra por Igualdad y se ha preguntado por su gestión en los últimos meses. “Más paro femenino, más brecha, menos igualdad”, ha resumido para después censurar que su desempeño en el Gobierno es “invisible, inexistente y contraproducente o todo a la vez”.

La diputada la ha reprochado, además, que incite a celebrar la manifestación del 8-M en medio de la pandemia y le ha recordado los datos de contagio en la celebración de hace un año. “23.000 familias no estarían rotas de haber confinado siete días antes del 8-M”, ha criticado para después censurar que “hoy hemos sabido que autorizan las manifestaciones del 8-M mientras desautorizan las de apoyo al sector turístico”. “El 8-M quedará en los anales de la historia por su incapacidad”, le ha recriminado.

Desde el PP han sacado a colación el “caso niñera” con el fin de denunciar que la ministra de Igualdad se lleve a sus hijos a su trabajo mientras que miles de mujeres no tienen ese privilegio. “Usted y la señora Calvo coinciden en que el dinero público no es de nadie y se pude usar para crear una red clientelar en Andalucía y hasta para pagar a la niñera”, en referencia a la denuncia de la ex abogada de Podemos sobre que una trabajadora de Unidas Podemos ejerciera en 2019 funciones de cuidadora de los hijos de la ministra. “51.000 euros pagamos los españoles para su servicio personal”, ha recriminado Prohens. “Usted si puede llevarse a su hija al trabajo mientras que no ha movido ni un dedo para la instalación de escuelas infantiles en las empresas”, ha lamentado. La diputada popular le ha recordado que, hasta el momento, “no ha puesto en marcha ninguna política de corresponsabilidad”. “El hecho de que su conciliación la paguemos los españoles tiene un nombre y espero que dé explicaciones en el juzgado, las que niega dar en el Congreso”, ha zanjado.