En medio de un largo debate en el Congreso en el que Sánchez compareció para explicar su gestión de la pandemia y en la que reconocía “errores”, con duras acusaciones por parte de la oposición, se produjo la anécdota en el segundo turno de réplicas.

Acababa de subir a la tribuna el presidente del PP, Pablo Casado y, antes de iniciar su intervención, tuvo que esperar ante los aplausos que llegaban de la bancada de Vox. Pero no, no era porque Casado fuera a intervenir de nuevo sino porque acababa de irrumpir en el hemiciclo el líder de Vox de Cataluña, Ignacio Garriga. Los de Abascal le recibían de pie y con aplausos a lo que Garriga agradecía con un gesto de sorpresa hasta llegar a sentarse en el escaño había ocupado hasta que, el pasado 14-F lideró la candidatura de Vox en Cataluña logrando once diputados.

Ante lo ocurrido, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián bromeó con lo ocurrido y en su turno de réplica se refirió a ello: “Aquí uno de la banda” -en referencia a como se suele referir Vox a su formación política- y aseguró que “lo mejor de la mañana ha sido la entrada improvisada de Garriga justo cuando hablaba Casado”, en tono de ironía. Además, destacó que había estado “muy bien” el gesto del líder de Vox de Cataluña que escenificaba un “ais, me aplauden”. “Ha estado muy bien, yo le doy el Goya de honor”.