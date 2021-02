Olona a Marlaska: “¿Espera que la kale borroka catalana asesine a un mosso para poder actuar?”

Nuevo tenso rifirrafe entre Macarena Olona y el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. En esta ocasión a costa de la violencia callejera en las calles derivada de las manifestaciones radicales en apoyo a Pablo Hasel.

La diputada de Vox Macarena Olona cargó contra el vicepresidente a quien volvió a llamar “pirómano” y “peligro” para la democracia. Durante su intervención dio una clase de lo que sí es libertad de expresión y de lo que no lo es. Olona pidió a Iglesias que mirara “atentamente” las fotografías que le iba a mostrar. “Se llama libertad de expresión. La fotografía muestra la pintada de “coletas ratas” que apareció en una carretera donde su familia, que no usted, pasaba unos días”. “Se dio por aludido, no sabemos por qué parte si por la de coleta o de ratas”, le espetó. La diputada de Vox criticó que el vicepresidente convirtiera aquello como una “supuesta cuestión de seguridad nacional” contando, además, “con la complicidad del presidente del Gobierno, de la presidenta del Congreso y de la presidencia asturiana, que en sus redes lo calificó como una grave coacción y riesgo a su seguridad” algo que, apuntó, fue desmentido con posterioridad -que existiera tal riesgo- por los informes policiales

Con ello, acusó a Iglesias de “manchar” el buen nombre de Asturias “con el único objetivo de lanzar una cortina de humo y desviar la atención sobre las noticias que se acaban de conocer sobre la financiación de partido por parte de narco dictaduras, una denuncia que se amplió ayer. “La “caja B” de toda la vida, la de la casta, ahora la de Podemos”.

¿"Coletas Rata"? ¿Eso es una grave amenaza?



Repaso de @Macarena_Olona a Pablo Iglesias en el Congreso en defensa de la libertad de expresión.#SesiónDeControl



⬇⬇⬇ pic.twitter.com/5GyYgIxwpv — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) February 24, 2021

La diputada de Vox sacó una segunda imagen: la de la kale borroka catalana que incendió las calles en protesta por la encarcelación de Pablo Hasel y, le recordó a Iglesias que eso “no es libertad de expresión” sino “sus hordas de extrema izquierda” incendiando las calles. Responsabilizó al Gobierno de ello y acusó al ministro del Interior de estar desaparecido. Dirigiéndose a él le espetó: “¿Espera que la kale borroka catalana asesine aun mosso para poder actuar?”. Está haciendo un pulso a su socio de gobierno a costa de “nuestros agentes y de los comerciantes”. En nombre de Vox enfatizó: “¡Vivan los mossos!”.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias muestra la imagen de un tuit de Macarena Olona

“Apología de la violencia”

Y el vicepresidente segundo rehuyó hacer referencia a las críticas de la diputada de Vox y responsabilizó a su partido de hacer “apología de la violencia callejera”. “Solo hay una fuerza política con representación política que hace apología de la violencia callejera y son ustedes” y, al igual que Olona sacó una imagen de contenedores quemados en las manifestaciones de la semana pasada, el vicepresidente contraatacó con una imagen de la diputada “posando ufana” frente a una estatua de Francisco Largo Caballero “vandalizada por sus cachorros en la que puede leerse “rojos, no”. Iglesias mostró además un tuit de la dirigente lamentando la muerte del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. “Han reivindicado la memoria de un condenado por terrorismo”, espetó.

Asimismo el vicepresidente continuó asegurando que es Vox quien “alienta y participa” en la violencia callejera, tras las acusaciones de la oposición por alentar las manifestaciones radicales en Madrid que acabaron en disturbios y con serios desperfectos materiales para los comerciantes. Frente a lo que para Iglesias es “apología del terrorismo” por parte de Vox, Iglesias reivindicó un “cordón sanitario antifascista”.