Tercer frenazo al regreso de Don Juan Carlos a España

A pesar de que su última regularización es un paso en la dirección correcta, lo cierto es que tanto jurídica como mediáticamente el panorama dista mucho de haber llegado a un punto de madurez suficiente como para empezar a hablar de un regreso inminente de Don Juan Carlos a España, una opción que ya ha estudiado seriamente hasta en tres ocasiones.

Como ya ha sido explicado anteriormente en estas páginas, el punto clave es la marcha de las investigaciones sobre sus irregularidades en la Fiscalía del Supremo, pero tampoco hay que perder de vista el aspecto epidemiológico de la cuestión, precisamente el que el propio Don Juan Carlos puso como excusa cuando en diciembre, a través de su amigo el periodista Carlos Herrera, dejó claro que no volvería a España por Navidades.

Don Juan Carlos, durante el acto de entrega de galardones de la XXVIII edición de los Premios Internacionales de Periodismo "Rey de España", concedidos por la Agencia Efe y la AECID, y la VII edición del Premio Don Quijote de Periodismo, otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Y gravitando sobre estos dos aspectos está el mediático, es decir, el impacto que en la opinión pública tendría una exoneración pública del anterior Monarca antes de tiempo. Esta concatenación de factores obliga a los implicados en la operación de Estado para dar carpetazo a esta crisis institucional -que tan bien están aprovechando extrema izquierda- a hablar incluso hasta de meses hasta que Don Juan Carlos pueda dar por finalizado su periplo en Emiratos.

El rey emérito Don Juan Carlos y el regatista Pedro Campos Calvo-Sotelo, a bordo del Bribón, durante la regata Almirante Rodríguez-Toubes que se celebra en aguas de la Ría de Pontevedra y está organizada por el Real Club Nautico de Sanxenxo.

Por supuesto ni Zarzuela, que en marzo avisó de que serían los letrados de Don Juan Carlos los que informarían en el futuro informarían sobre este tema, ni el propio despacho de Javier Sánchez Junco, han dado datos concretos sobre este retorno por lo que es necesaria gran cautela a la hora de adelantar acontecimientos. Era inevitable, sin embargo, que las encomiables palabras de Felipe VI, secundadas por la presidenta del Congreso Batet, y la cuantiosa regularización fiscal por los vuelos que le regaló su primo Álvaro de Orleans dispararan los rumores sobre su inminente vuelta.

Incluso se ha lanzado la posibilidad de que el padre del Rey pudiera estar presente el próximo 13 de marzo en Sangenjo debido a que ese día tiene lugar una regata en el Real Club Náutico de esa localidad de las Rías Bajas. Una fecha más verosímil sería el 20 y 21 de ese mismo mes ya que en esa fecha sí que se celebra una prueba náutica de la clase de embarcaciones que patronea Don Juan Carlos -6rM y no los cruceros de la copa Interclubes del día 13 en las que el padre del Rey no ha participado jamás- pero importantes obstáculos poco menos que insalvables se interponen en la materialización de esta posibilidad.

De hecho si de regatas de la clase en las que participa el “Bribón” del Rey se trata, lo cierto es que hay una prácticamente todos los meses a partir de ahora, incluso una con el nombre del propio Don Juan Carlos el día 10, 11 y 12 de septiembre. Pero cuestiones más de fondo que el calendario de regatas gallego están en juego aquí.

Investigaciones pendientes

Los abogados de Don Juan Carlos esperan que a través del método de las regularizaciones fiscales, que la ley establece para todos los ciudadanos todas las investigaciones abiertas puedan cerrarse satisfactoriamente y prescriban todos los delitos fiscales que Don Juan Carlos hubiera podido cometer. Y es que, como ya ocurrió con la regularización anterior efectuada en diciembre, al no haber abierto Hacienda ningún expediente contra el Monarca ni haber presentado denuncia ni querella la Fiscalía por estos hechos, la declaración complementaria supondría la inexistencia de un posible delito fiscal en aplicación del artículo 305,4 del Código Penal.

En concreto, en caso de la regularización de diciembre «se mató» la investigación de los fondos aportados por Sanguinés-Krause (una de las tres por las que la Fiscalía investiga al padre de Felipe VI), dado que «tampoco se le podría imputar en su caso por blanqueo al no existir el delito precedente de carácter fiscal». Pero las cosas se podrían complicar para Don Juan Carlos. Prueba de ello es que

Prueba de hasta que punto pueden aun complicarse las cosas para Don Juan Carlos en el terreno jurídico es el hecho de que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha salido este martes al paso de las acusaciones de un supuesto trato de favor al Rey emérito tras conocerse la semana pasada la segunda regulación fiscal por parte de Don Juan Carlos, insistiendo en que es secreto a quién se investiga y advirtiendo de que el paso dado por el padre de Felipe VI podría no impedir su procesamiento por delitos fiscales si la Fiscalía le hubiera notificado ya la apertura de diligencias de investigación en su contra.

En este sentido y por lo que se refiere al carácter voluntario de las regularizaciones fiscales realizadas por Don Juan Carlos con vistas a impedir “la persecución de los delitos fiscales”, la Asociación de Inspectores ha recordado que debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”.

«La regularización no termina ningún proceso»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido al paso del cuestionamiento de su departamento por la inacción tras la segunda regularización fiscal del Rey emérito. «Es falso que el Ministerio de Hacienda ni la Agencia Tributaria hubiera tenido conocimiento de cualquier tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes. A efectos de los compromisos fiscales o tributarios todos los contribuyentes son iguales», señaló. Montero respondió así a las «insinuaciones», incluso desde su socio de Gobierno, que veían trato de favor al emérito y aseguró que «la Agencia Tributaria es absolutamente profesional». No obstante, la ministra sí advirtió de que «las regularizaciones no terminan ningún proceso», sino que la Agencia Tributaria actuará comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es «completa y veraz».