Así son los tres expulsados de Vox en Murcia

En las elecciones generales del 10-N Murcia se convirtió en uno de los bastiones de los de Abascal, el territorio que ratificaría a Vox como la marca preferida de los murcianos anteponiéndose por delante de las siglas del PP.

Meses antes, en los comicios autonómicos de mayo, Vox lograba hacerse con cuatro diputados en el parlamento murciano, pero tres de ellos terminarían siendo expulsados del partido. Son los disidentes, los exmiembros de Vox quienes con su negociación y su “no”, tumbarán la moción de censura fallida de Ciudadanos y PSOE contra el Gobierno del PP tras negociar el “pin parental”. Hasta última hora de ayer estuvieron negociando y manteniendo el misterio de los designios de su voto. Aunque van por libre, nadie los controla y no obedecen a ninguna disciplina de partido si hicieron oídos a los socialistas para que la moción pudiera fructificar. Sin embago, ellos recuerdan que no olvidan cuáles son sus ideas.

Pero ¿quién es quién?

Juan José Liarte

Es el portavoz de los tres miembros expulsados de Vox -aunque continúen en el grupo ya que deben ser los parlamentarios los que soliciten pasar al grupo mixto y no el partido que los destierra, y ellos en su día no lo solicitaron-. Les echaron de Vox el pasado verano por decidir de forma unilateral el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario, además de quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales.

Se ha mostrado crítico con las decisiones que se han adoptado en el Ejecutivo murciano, y ha cargado contra la coalición PP-Cs, imponiendo siempre sus preceptos para negociar el apoyo a las iniciativas del Gobierno, como lo es el “pin parental” algo para lo que en esta ocasión ha conseguido un compromiso del Ejecutivo murciano.

Licenciado en Derecho, según consta en su declaración en la Asamblea de Murcia fue director del departamento jurídico de Polars Desarrollo S. L. hasta 2010. Después pasaría a ser responsable jurídico de Canora 2010 Intercom, S. L. en Osaka (Japón). En junio de 2015 y hasta el mismo mes de 2019 pasa a ser responsable de contencioso del ayuntamiento de Libilla (contrato mercantil). En Vox se ocupaba de la vicesecretaría jurídica en Murcia.

Mabel Campuzano

También fue expulsada del partido. Licenciada en historia del arte. En su currículo consta que ha sido técnico en medicina nuclear, directora de la oficina de información al consumidor del ayuntamiento de Fuente del Álamo. Ocupó el puesto de gerente de la empresa Deitania URBS, comercial en Red Helio y voluntaria del centro de atención integral a la familia. En Vox Murcia ocupaba la vicepresidencia del partido y la vicesecretaría de formación antes de ser expulsada.

Francisco José Carrera de la Fuente

Nació hace 45 años en un pueblo de la provincia de Orense llamado Xinzo de Limia. Su padre era médico y su madre, maestra. A los tres años se trasladó a vivir a Vigo con sus cinco hermanos. Estudió en Madrid ciencias biológicas en la Universidad Complutense especializándose en Zoología.

A nivel profesional su primer trabajo fue el de profesor de ciencias naturales y matemáticas en un colegio de Vigo. Montó una empresa de fotocopias con dos de sus hermanos y, al trasladarse a Cartagena empezó como director de una empresa de informática y suministros empresariales donde estuvo durante diez años.

En 1997 fundó su propia empresa tecnológica con otros socios constituyendo una sociedad anónima laboral y de la cual fue gerente hasta su desaparición con la última crisis económica. Hasta ser diputado por Vox ha trabajado como director de proyectos en turismo de Murcia Convention Bureau, asociación participada por empresarios murcianos del sector turístico.

En el Grupo Vox, del que no se salieron tras ser expulsados por los de Abascal del partido, es miembro de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, desde 24/09/2019 o la portavocía del grupo de la comisión especial sobre financiación autonómica, entre otras.