Pablo Iglesias ve a Yolanda Díaz “la próxima presidenta de este país”

El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha asegurado que la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “puede ser la próxima presidenta de este país”. En una entrevista con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco, el líder de Podemos no ha descartado dejar el Gobierno de Pedro Sánchez y su escaño en el Congreso el próximo 14 de abril, coincidiendo con el 90 aniversario de la Segunda República. “En cuanto empiece la campaña yo tengo que estar fuera del Gobierno”, ha dicho sin precisar si será o no en esa fecha señalada.

En cuanto a los reparos del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, a pactar con Unidas Podemos, se ha mostrado más cauto. “No voy a tener ninguna palabra mala con ninguna candidatura progresista”, ha asegurado antes de achacar la posición de Gabilondo a que “se mueve hacia el centro para atraer a los votantes de Ciudadanos, incluso a los del PP”.

El candidato morado a presidir el Gobierno madrileño ha dicho asimismo que la única opción alternativa a su candidatura que valoraron en Unidas Podemos fue la de Alberto Garzón, que sin embargo descartaron porque es “más útil” al frente del Ministerio de Consumo.

Él, según ha insistido, no acude al rescate del hundimiento de Podemos en Madrid ni actúa por ambiciones personales. “A mí se me critica haga lo que haga”, ha insistido afirmando con ironía que de él decían sus detractores que “me iba a atar al sillón de la vicepresidencia hasta que me muriese de viejo”.

Pero, ha recalcado, “los puestos institucionales son instrumentos para cambiar cosas, no donde uno se pueda acomodar, y es evidente dónde puedo ser mas útil”. Porque su objetivo en Madrid, dice, es “contribuir a que la ultraderecha no entre en las instituciones”.

En un tono intencionadamente comedido para agitar cualquier espantajo de radicalidad, Iglesias ha tendido la mano a Más Madrid, tras el rechazo del partido de Íñigo Errejón a acudir coaligados a los comicios del próximo 4 de mayo, y ha considerado “”inevitable si nosotros ganamos las elecciones, y yo salgo a ganar, que tendré que ponerme de acuerdo con el resto de fuerzas progresistas”. Y es que según ha recalcado en un par de ocasiones, “a la derecha le interesa mucho que entre las fuerzas de izquierdas estemos con puyas y con reproches”.

Pero el líder de Podemos también se ha reivindicado y ha ensalzado que hizo “un trabajo muy importante para lograr el primer Gobierno de coalición en la historia de este país”. Ahora, asegura, le toca “arremangarse” para “gobernar en Madrid”.

Iglesias ha hecho un llamamiento a los votantes de los barrios más desfavorecidos para que acudan a votar. “Tenemos que lograr que la gente de los barrios humildes, aunque les hayan puesto unas elecciones en martes, vaya votar, para lograr un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid”. Porque, ha advertido a sus votantes, “la gente de derechas está siempre movilizada”.

Preguntado por si se sigue sintiendo comunista, ha respondido que “cada día más”. “Me están saliendo ya cuernos y rabo”, ha ironizado antes de argumentar: “Si lo que nos dicen es que defender los derechos sociales de la Constitución es ser comunista, habrá que recordarles que los comunistas se jugaron la vida por defender esta Constitución”.

Y respecto a su contrincante, la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso, ha remarcado que su Gobierno se ha caracterizado por “ineficacia económica, recortes sociales y corrupción”, abogando por “un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid”. Del ejecutivo regional del PP ha criticado que sea el Ejecutivo regional que “menos invierte en Sanidad, un 3,6% del PIB” y le ha reprochado que “la única formacion que ha hecho apología del terrorismo en sede parlamentaria han sido los aliados de Ayuso”.

De la presidenta madrileña ha defendido que su afirmación de que terminará en la cárcel “no es personal” sino que es un hecho “objetivo” a tenor de la situación procesal de varios de sus antecesores. “Cuando se levanten las alfombras y se vea lo que se ha hecho, es muy probable que los jueces encuentren indicios de delito”. “¿Por qué cierra las comisiones de investigación?”, se ha preguntado. “Incluso presumen de la delincuencia, de haber comprado diputados en Murcia, porque les han dado dinero, eso lo sabe todo el mundo”, ha mantenido. “¿Qué ocurrió con Tamayo y Sáez?”, se ha vuelto a preguntar en referencia al “tamayazo” que dio la presidencia de Madrid a Esperanza Aguirre. “Como si fuera raro que dirigentes del PP terminen en la cárcel...”, ha ironizado. “Es el partido que ha tenido mas dirigentes en prisión”.

El vicepresidente del Gobierno también ha tenido tiempo para criticar la política de Ayuso en su lucha contra la pandemia. “No podemos ser una comunidad desobediente”, ha denunciado, “y que siempre sea Madrid la que no cumple la ley”. La sensación, se ha quejado, es que “aquí vale todo”. E incluso le ha responsabilizado de que “aquí pueden venir millones de franceses” y de no haber ayudado con " ni un solo euro” a la hostelería.