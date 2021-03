Esperanza Aguirre: «La campaña será lo más sucio contra Ayuso»

Esperanza Aguirre (1952) nunca ha pasado desapercibida. Su extensa carrera política está llena de hitos. Fue la primera mujer que presidió el Senado, se convirtió en la primera presidenta de una autonomía, salió indemne de un accidente de helicóptero, escapó en calcetines de un atentado en Bombay y sorteó al cáncer. Ahora, con la tranquilidad del deber cumplido, atiende a LA RAZÓN para conversar sobre las próximas elecciones en Madrid y analizar el actual clima político.

La expresidenta no tiene duda: «La campaña será lo más sucio que usted haya visto nunca contra Isabel Díaz Ayuso». En su opinión, la decisión de convocar elecciones anticipadas en la comunidad madrileña «ha sido valiente, muy bien pensada y muy bien asesorada en lo jurídico. Para mí, Isabel Díaz Ayuso ha demostrado una gran inteligencia y un enorme valor».

Mociones de censura

En pleno terremoto murciano, donde las palabras «transfuguismo» y «tamayazo» vuelven a ocupar las primeras líneas de los diarios, Aguirre no obvia que la ausencia de dos diputados socialistas le acercaron a la presidencia de la comunidad por primera vez. Sin embargo, se defiende y recuerda que tras ese episodio, convocó elecciones. «Yo no me quise investir con los votos de esos señores. Convoqué nuevas elecciones y ganó el PP, con la lista que yo encabezaba, por mayoría absoluta. Así tres veces seguidas, y cada vez con mayor mayoría». A su juicio, el hecho de no necesitar pactos para gobernar, es una de las principales diferencias con el escenario actual en la Comunidad de Madrid. «Isabel Díaz Ayuso no solo no tiene mayoría sino que en 2019 , el PP no ganó las elecciones. Ha tenido que hacer un gobierno de coalición con una persona que se ha demostrado de una lealtad discutible», dice en referencia al ya ex vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado. «No le bastaba con Cs, le faltaba también el apoyo de Vox, por lo tanto, Ayuso ha tenido una circunstancia muy distinta a la que tuve yo. Muchísimo mas difícil y que ella ha sorteado con un seguridad y un bien hacer admirable», describe.

Respecto a la actual situación de crispación, Aguirre sostiene que «no todos tenemos que pensar lo mismo. El disenso es Democracia, por lo tanto, discrepar es lo que hay que hay que hacer». Sin embargo, se muestra crítica con las palabras que pronunció el vicepresidente segundo cuando anunció su candidatura «Otra cosa es que Iglesias, desde su despacho de la vicepresidencia, después de decir que se va nos llame a los demás delincuentes y criminales. Eso es impresentable. Y si se va a presentar a las elecciones, tiene que dejar el despacho», dice con firmeza.

Ante la pregunta de si teme que el comunismo llegue a Madrid responde que «Ayuso va a tener un resultado verdaderamente extraordinario y creo que el señor Iglesias, como no va a conseguir que lo vuelvan a nombra vicepresidente, pues a lo mejor se queda con el escaño en el Congreso porque dudo mucho que se vaya a hacer oposición. Es un señor que ya tiene un casoplón en propiedad mientras nos habla de los desfavorecidos pero no hace nada por ellos, mientras que, Isabel Díaz Ayuso vive en un pisito de 60 metros cuadrados, de alquiler», concluye la expresidenta.