Los socios del Gobierno pedirán mañana a Sánchez “alternativas al estado de alarma” y no descartan la necesidad de otra prórroga

Bildu, Compromís y Más País se suman a la llamada de ayer del PNV al Gobierno de prorrogar el estado de alarma tras su finalización el próximo 9-M. Son más prudentes, pidiendo, en primer caso, “alternativas” jurídicas, pero asumen que sin estas herramientas, el Gobierno deberá volver a pactar con los grupos parlamentarios y las comunidades una nueva prórroga. Se muestran, además, muy críticos con Moncloa por el hecho de no haber buscado ninguna alternativa legal al reglamento jurídico actual y critican que dejan a las comunidades en una situación de “indefinición legal”. Fundamentan la necesidad de contar en los próximos meses con este mecanismo jurídico debido al incremento de casos tras la Semana Santa y a la petición que llega ya de varias comunidades autónomas como País Vasco, Murcia o Andalucía de que el Gobierno se abra a su prórroga.

Un escenario que, como publica LA RAZÓN en su edición de este martes, en Moncloa ya meditan y que significa un paso atrás respecto al anuncio del presidente del Ejecutivo de la pasada semana, cuando rebajó la posibilidad de prorrogar el estado de alarma más allá del próximo 9 de mayo. Se produce, además, después de que comunidades como Madrid, Andalucía y Castilla y León cargaran la pasada semana contra el Gobierno por no contar con ellas para abordar el presente escenario y por no dotar a las autonomías de mecanismos para hacer frente a la pandemia.

Desde Bildu, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que se debe mantener el estado de alarma porque, según ha denunciado, sin él no habrá “seguridad jurídica” para tomar decisiones frente a la pandemia. Por su parte, la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados Mertxe Aizpirua, ha señalado que si bien prefiere que el Gobierno dote a las comunidades de una “alternativa al estado de alarma”, si ésta no llega, si apoyaría la prórroga del estado de alarma. A su juicio, las medidas que hasta ahora siguen vigentes han sido efectivas para controlar la pandemia y su preocupación se centra en como seguir haciendo frente al coronavirus. “Nuestros gobiernos no tienen capacidad jurídica para tomar medidas. Necesitamos un paraguas jurídico, una herramienta que nos permita tomar medidas en función de como actúe la pandemia”.

Es por ello que Bildu pedirá este miércoles al presidente del Gobierno en el Congreso que busque “una alternativa jurídica y política consensuada al estado de alarma, contando con las comunidades y con los grupos parlamentarios del Congreso”. En el caso de que “el presidente no quiera buscar esta solución que creemos acertada, entonces creemos que está obligado a prorrogar el estado de alarma, pero esto sería en último caso”. Bildu pide también, al igual que Unidas Podemos, que “se mantengan todas las medidas sociales y económicas que van aparejadas al estado de alarma”, esto es el escudo social, porque, a su juicio, “creemos que la pandemia sanitaria gracias a las vacunas irá remitiendo, pero la crisis económica y social irá a peor y es necesario seguir protegiendo a las personas más vulnerables”.

Desde Compromís, su portavoz en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví ha tildado las palabras de Pedro Sánchez de la semana pasada de “aventuradas”. Argumenta el portavoz valenciano que “los primeros efectos de Semana Santa ya se están viendo” en el aumento de la incidencia de coronavirus y en el hecho de que varias comunidades vuelvan a hacer uso de los confinamientos perimetrales. Pide, además, que el Gobierno “escuche” a las comunidades, celebrando una conferencia de presidentes. “Si al final van a ser las comunidades quienes tienen que gestionar este problema sería lo más razonable”, ha contestado cuando ha sido cuestionado por este asunto. De la misma manera, se abre a que sean las propias comunidades las que puedan pedir de manera individual el estado de alarma en sus territorios, sí así lo requieren.

Desde Más País, su portavoz Íñigo Errejón ha evitado pronunciarse sobre si apoyaría o no un nuevo estado de alarma, aunque ha recordado que su grupo ha apoyado todas las prórrogas que el Gobierno ha traído a la Cámara. Se ha confesado “atónito” porque mañana comparecerá Pedro Sánchez en el Congreso y “todavía no sabemos qué va a decir”. Además, ha criticado que el Gobierno todavía no ha propuesto una “alternativa al Estado de alarma” y que es al Gobierno quien le corresponde. “El Gobierno dijo que iba a modificar la ley orgánica y ahora decae el estado de alarma, no quiere pedir una prórroga y no sabemos cuál es la alternativa que va a sustituir al paraguas jurídico”, ha reprochado.

Desde el PDeCAt, su portavoz Ferran Bel, ve posible el fin del estado de alarma, pero de la misma manera pide conocer cuáles son los planes para el Gobierno para la fecha inmediata del 10 de mayo. “No podemos llegar al 1 de mayo y no saber que va a pasar el 10. Esto tiene consecuencias para todos, por tanto si el presidente dice que no va a prorrogar el estado de alarma, se debe pensar que tiene planificado como se va a resolver la situación a partir del 10 de mayo”, ha dicho. A juicio del portavoz, cuando el Gobierno presente su alternativa, preguntarán por qué “hemos estado durante casi un año en estado de alarma”, en referencia a que si existían “alternativas” porque no se han presentado antes para evitar el estado de alarma.

Desde Vox, su portavoz Iván Espinosa de los Monteros han confirmado su posición en contra de una nueva prórroga del estado de alarma. “Lo hemos dicho en sucesivas ocasiones y lo seguimos diciendo con más motivos hoy”, ha refrendado para después criticar que el Gobierno traslade “la responsabilidad a los españoles de protegerse” en vez de “tomar medidas”.