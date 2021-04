Vox no cree en el “efecto Ayuso” y pide al PP que no reparta consejerías antes de “cazar el oso”

En Vox no se creen el “efecto Ayuso”, ni el “reordenación en la derecha española” porque aseguran que éste “no existe” ni tampoco el juego tradicional de izquierdas y derechas”. El vicepresidente de acción política de Vox, Jorge Buxadé consideró que es “muy jugoso querer mantener ese statu quo” del bipardismo pero subrayan que ya no existe y, advierte de que ahora, el CIS, es una encuesta elaborada por Tezanos “con intenciones electorales, personales de él y partidistas de su Gobierno”.

Por ello, los de Abascal exigen que Tezanos “pida perdón a los españoles, dimita y se vaya a su casa por las encuestas innecesarias o irreales”. Buxadé indicó que son tan creíbles “como cualquier frase de Pedro Sánchez en un mitin; esa es a la credibilidad que le damos”. Para ellos, la encuesta más evidente es el “inicio de campaña de Vox ayer en Móstoles” donde, apunta, “siguen movilizando a la calle”. “Esa es la verdadera encuesta, personas con las manos encallecidas, trabajadores, muchos parados, niños, familias, con ilusión escuchando nuestras propuestas para proteger España.

“La encuesta que aceptamos es la de la calle”. Y consideran “de risa” el hecho de pensar que el PSOE tiene el 31% que sería lo mismo que decir que, de cada 10 españoles, 3 van a votar a Gabilondo. “Eso no se lo cree nadie”, indicó.

Sobre la información de que “el partido de Génova” estaría ya repartiéndose cargos del Gobierno de Madrid, sin contar con Vox, el eurodiputado insistió en que el objetivo de su partido es que no pase la izquierda al Ejecutivo regional. Recordó que, en estos comicios del 4-M, “no exigimos entrar en puestos” de Gobierno. Insisten en que no van a vender la piel del oso antes de cazarla. “Primero, vamos a matar al oso, impedir que la izquierda llegue al gobierno, proteger a Madrid con el voto seguro de protegerlo, porque desde el primer momento dejamos muy claro que por nosotros no será” y que harán todo lo posible porque no haya un gobierno social comunista.

Sin riesgo de ruptura

Vox estaba preparado también para iniciar una batalla en las urnas tanto en Andalucía como en Murcia. Después de la fallida moción de censura y de la frenada en los presupuestos andaluces, la formación que lidera Santiago Abascal había insistido en su reclamación de un anticipo electoral en ambos territorios. Sin embargo, han constatado que ambos gobiernos autonómicos seguirán adelante por lo que el comité de acción política ha dado instrucciones para volver a activar los acuerdos alcanzados en ambas comunidades con PP y Cs. Buxadé ha asegurado que “no hay riesgo de ruptura” en los gobiernos autonómicos y que vuelven a activar sus exigencias para que se cumplan los acuerdos de investidura y también en el ámbito presupuestario para porque si no, “esas comunidades no pueden sobrevivir hasta que haya nuevas elecciones”.