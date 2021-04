Joaquín Leguina: «Merece la pena apoyar a Ayuso. Creo que ganará»

Se muestra contento de haber recibido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fundación Alma Tecnológica, de la que el ex presidente ejerce el patronazgo. La imagen de Isabel Díaz Ayuso junto a los dos históricos socialistas causó ayer revuelo en el escenario político al entenderse como un apoyo expreso de ambos a su candidatura, un extremo que él no niega. Sin embargo, la invitación a la líder regional no es exclusiva, sino que los candidatos del PSOE y de Cs también podrán visitar la fundación que se dedica a cuidar de las personas en situación de riesgo de exclusión social o discapacidad.

–¿La foto conjunta se ha entendido como un apoyo expreso a Ayuso. ¿Es así?

–La conozco desde hace tiempo y la tengo aprecio. Creo que durante la pandemia lo ha hecho muy bien. Y si me pregunta, creo que va a ganar las elecciones.

–¿Es el PP la mejor opción para Madrid?

–Es la opción menos mala desde luego. Es un partido liberal de centro derecha y Ayuso tiene unos valores especiales que hay que resaltar. Merece la pena apoyarla. En segundo lugar, frente a ella, ¿quién está? Tenemos a Podemos y aun PSOE en manos de Pedro Sánchez. Al otro lado, Más Madrid, que es una escisión de Podemos. En elecciones siempre se escoge no lo mejor, sino lo menos malo y es lo que vamos a hacer muchos madrileños. Le cuento un adelanto, este 2 de mayo iré a la Fiesta de la Comunidad, me han invitado los colaboradores de Ayuso y como ya habré recibido las dos dosis de vacunas, allí estaré, al igual que he hecho otros tantos años como presidente.

–¿Esto significa retirarle el apoyo al PSOE?

–El PSOE es mi partido, pero no lo es. Es el partido cuyo dueño es Pedro Sánchez. Yo a Gabilondo le tengo respeto porque fue ministro de Educación en mi época, pero ya ve, dijo que jamás pactaría con Iglesias y en el debate electoral se desdijo. Ahora está en manos de Iván Redondo y compañía y yo de ellos no quiero saber nada.

–¿El PSOE debería haber presentado a otro candidato?

–La lista de Gabilondo está confeccionada por Moncloa. No es la lista del PSOE, sino de Sánchez.