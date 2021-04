Iglesias equipara la libertad que pide Ayuso con la época del franquismo

Unidas Podemos ha dejado para la recta final de su campaña electoral una de sus plazas más deseadas. Aquella donde en las elecciones autonómicas de 2019 no logró inundar de morado y se quedó como quinta fuerza electoral. Vallecas, uno de los municipios madrileños que mayor protagonismo cobró -antes de que comenzase la campaña electoral- tras la batalla campal que se vivió por la celebración de Vox de un acto de precampaña, donde los del partido de Santiago Abascal fueron boicoteados y apedreados. Una violencia que, los morados no condenaron y que aprovecharon para utilizar como arma arrojadiza. A juicio de Unidas Podemos, Vox fue a “provocar” a los vecinos de Vallecas, uno de los distritos del “cinturón rojo” de Madrid al que fían su remontada en las urnas para el próximo 4-M.

Frente a este escenario, los morados pidieron en su acto “sonrisas y diálogos”, asegurando que " hace poco tiempo hubo gente que quiso provocar disturbios, odio”. En un claro baño de masas para Pablo Iglesias, el ex vicepresidente ha acudido esta tarde a la Plaza Roja de Vallecas, rodeado de la plana mayor del partido, con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz y la ministra de Igualdad, Irene Montero, entre otros cargos políticos para celebrar un acto de homenaje a la cultura.

El ex vicepresidente ha tirado del discurso que enarbola la presidenta de la Comunidad de Madrid apelando a la libertad y a “vivir a la madrileña” y ha llegado a comparar el concepto que Isabel Díaz Ayuso entiende como vivir en libertad con la época franquista en España. “Hace falta que el día 4 los barrios, ciudades y pueblos den una lección sobre lo que significa libertad. Es indignante escuchar que la libertad es no encontrarte a tu ex pareja o tomarte una caña. Con Franco también había libertad, ¿no?” se ha preguntado Iglesias para ironizar que “la libertad es eso, ¿no?, ir a los toros, no encontrarte con tu ex pareja, tomarte una cerveza”. Para Iglesias, la libertad es “que una chavala de padres analfabetos pueda tener en su barrio una escuela pública y ser lo que quiera en la vida y tener mejor salario si ella quiere que los hijos de los marqueses de los Espinosa- Montero”. Para el candidato, la libertad es “cuando tienen que operar a tu abuelo y llegas al hospital y no tienes a nadie delante porque tenga más dinero en la cuenta, que la sanidad o la educación no dependa de tu cuenta bancaria”.

El ex vicepresidente presumió de su estancia en Moncloa para presentarse como garantía de cambio en la Comunidad de Madrid, por los logros conseguidos por los morados en el Gobierno central, como los ERTE, la protección ante los desahucios, entre otros. A la par, se alzó como el garante de haber torcido el brazo al PSOE para no recurrir al bloque de la derecha para sumar pactos. “Hemos elegido el camino correcto” ha repetido en varias ocasiones, para justificar que lo fácil habría sido mantenerse como oposición en el Congreso de los Diputados y no propiciar la moción de censura al Gobierno de Rajoy, donde, aseguró, empezó todo.

Iglesias analizó, a su manera, el escenario político que llegará en el futuro. Aseguró que “en los próximos 15 años solo hay una suma posible” y que “el PP y Vox saben que no hay suma posible para que el PP esté en el Consejo de Ministros y por eso Vox hace el trabajo sucio pidiendo ilegalizar a los partidos comunistas”. A juicio del ex vicepresidente, gracias a Unidas Podemos, “el PSOE ahora no puede elegir”, gracias a que, “hicimos lo correcto”.

“Sabemos que en el momento que hubiese opción con Ciudadanos, el grito de los socialistas de con ‘Rivera no’ se podía quedar en nada. Ahora en los próximos 15 años solo hay una suma posible y se construye por la izquierda. Es porque armamos una mayoría parlamentaria histórica para asegurar que el PSOE nunca más pueda elegir entre la derecha y la izquierda”.

Iglesias aseguró que la victoria el 4-M es posible y cargó contra PP y Vox por hablar tanto de Podemos si no fuese así. “SI vamos a desaparecer porque tanto Vox como PP no paran de hablar de nosotros”, se preguntó, para responderse que “saben que en el Gobierno de la Comunidad de Madrid vamos a articular las políticas necesarias para que no les vuelvan a votar en los próximo 25 años. El poder solo amenaza a quien puede cambiar las cosas”, dijo.

El acto tuvo como protagonistas a Celia BSoul (rapera), Alberto San Juan (actor), María Botto (actriz), Roberto Sotomayor (atleta), Cristina Fallarás (periodista y escritora), Daniel Guzmán (cineasta y actor), Juan Vicente Córdoba (cineasta), Ismael Serrano (cantautor), Carlos Bardem (actor), Juan Diego Botto (actor), La Otra (cantautora), Margarita Sánchez (representante de PEATE), Begoña Loza (La esquina del zorro), y Juanjo Valmorisco (secretario general de la Coordinadora Sindical de Trabajadores/as Músicos).