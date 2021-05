El jefe del Frente Polisario aprovecha la hospitalidad española para atacar a Marruecos

El Presidente de la República Áraba Saharahui Democrática (RASD y Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se encuentra hospitalizado en un centro sanitario de Logroño, al haber sido acogido en España por “razones humanitarias”, ha aprovechado el final del Ramadán para lanzar un mensaje a sus seguidores a los que exhorta que sigan su lucha contra Marruecos con el fin de acabar con la “ocupación” del Sáhara.

Según publica el digital ECS, próximo a los polisarios, en el mensaje, con motivo de la conmemoración de Eid Al Fitr, el final del mes sagrado de Ramadán, anuncia que “ya se encuentra en condiciones estables tras pasar la fase crítica de la enfermedad” e insiste “en continuar la lucha hasta conseguir la soberanía total e independencia sobre nuestro territorio”.

’'Fue el destino el que me impidió estar entre vosotros en este sagrado mes debido a la salud, y me entristece no haber tenido la oportunidad de unirme a ustedes en su ayuno y rezo en las circunstancias en las que se encuentran. Hoy también recibimos Eid al-Fitr sin poder compartir las alegrías y los placeres de la ocasión, Dios no lo quiera, y lo que el quiso. Pero, gracias a Dios y su ayuda, ahora he pasado la etapa crítica y me estoy recuperando.’, anuncia.

Respecto a la cuestión nacional, -- añade ECS-- el líder de la RASD extendió “su reconocimiento y admiración por los saharauis que se encuentran luchando en distintos frentes, social, político y bélica, indicando que la fiesta coincide con los días marcados en la resistencia saharaui, el 10 y el 20 de Mayo”.

’'Querido pueblo saharaui, el mes de Ramadán ha pasado sobre nuestro valiente pueblo, quien se encuentra en lucha y resistiendo dondequiera que esté. Nuestras luchas se fusionan; los sacrificios y sufrimientos se mezclan en uno, y todos se juntan bajo la bandera, que es la bandera del Frente Popular para la Liberación de Sakia El Hamra y Río de Oro, único y legítimo representante del pueblo saharaui”, subraya.

“Saludamos y agradecemos sinceramente a los valientes héroes del Ejército de Liberación Saharaui, luchando contra el brutal en el frente de batalla. También saludamos a las heroínas y héroes del levantamiento independentista, registrando con orgullo la el desafío firme que realizan cada día frente a la brutalidad y soberbia de los invasores”, agrega.

Finalmente, en su declaración, Brahim Ghali, insiste “en continuar la lucha hasta conseguir la soberanía total e independencia sobre nuestro territorio.