Sánchez habla de "tristeza" y "desolación" por la muerte de un bombero en León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este lunes su "tristeza y desolación" por la muerte de un bombero al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo (León) cuando participaba en las labores de extinción del incendio en la comarca de Ponferrada.

Sánchez ha trasladado en X todo su cariño para la familia, amigos y compañeros del fallecido, así como su deseo de recuperación para su compañero herido en el accidente.

"No olvidaremos vuestra labor y entrega", ha asegurado el jefe del Ejecutivo en su mensaje en las redes.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:30 horas de este domingo cuando la autobomba cayó por un terraplén.

El bombero fallecido era el conductor del vehículo y, al igual que su compañero, un peón que ha resultado herido leve, formaba parte del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León que participa en las labores de extinción del incendio declarado en Yeres/Llamas de Cabrera, en la comarca de Ponferrada.