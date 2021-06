Martínez dice que el comisario Castaño mintió al declarar que le entregó un ‘pendrive’ con información robada a Bárcenas

El ex secretario de Estado del Ministerio del Interior Francisco Martínez ha asegurado en la Comisión de Investigación sobre la ‘Operación Kitchen’ que se desarrolla en el Congreso de los Diputados que el comisario jubilado Enrique García Castaño mintió cuando declaró que le había entregado un ‘pendrive’ con la información que fue sustraída de los teléfonos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

Así ha contestado Martínez, imputado en el “caso Kitchen”, al diputado del PSOE Felipe Jesús Sicilia, que de forma literal le preguntó: “El señor García Castaño le dio a usted algún pendrive con información?”, a lo que Martínez ha contestado: “No”. “¿Entonces el señor García Castaño ha mentido en esta Comisión cuando ha dicho que eso era así?”, ha continuado el diputado socialista en su interrogatorio, al que Martínez ha respondido: “Si”.

“No lo sé”

“¿Y qué interés puede tener el señor García Castaño en mentir?”, ha proseguido el parlamentario socialista: “No lo sé”, ha dicho entonces Francisco Martínez, que ha rechazado contestar una pregunta sobre la presunta implicación del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también imputado en la causa.

También ante una pregunta del diputado socialista Sicilia, Francisco Martínez ha rechazado haber hablado del espionaje a Bárcenas con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal: “Jamás en la vida, no he tenido conocimiento de una operación denominada ‘Kitchen”, ha asegurado el ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga en el seno de la macrocausa denominada “caso Tándem” o “caso Villarejo” un operativo parapolicial dirigido por el comisario José Manuel Villarejo para presuntamente sustraer información de Luis Bárcenas, que había amenazado en 2013 con hacer pública información de la presunta financiación irregular del PP.