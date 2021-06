Ignacio Cosidó, sobre el espionaje a Bárcenas: “No conocí ninguna estructura paralela en la Policía”

El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó ha negado este martes en la Comisión de Investigación que se desarrolla en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, cualquier vinculación con el comisario José Manuel Villarejo, el presunto cabecilla del denominado por la Fiscalía Anticorrupción como “clan policial mafioso”: “Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas”, ha asegurado, tras ser interpelado por el diputado socialista David Serrada Pariente.

Además, Cosidó ha completado que durante su mandato en el Gobierno de Mariano Rajoy no tuvo conocimiento de que hubiera “una estructura paralela” en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía dirigida por el comisario principal Eugenio Pino: “Me parece que decir que la Dirección Adjunta Operativa, que es el mando máximo de toda la Policía, tenía necesidad de hacer una estructura paralela, sinceramente me parece poco verosímil”, ha destacado este excargo, que ha recordado que toda la estructura de la Policía depende del director operativo: “No conocí ninguna estructura paralela”, ha reiterado.

Sergio Ríos

Al ser preguntado por el diputado socialista sobre el grado de conocimiento que tenía de la denominada “operación Kitchen”, Cosidó ha destacado que “la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal”: “Yo tenía pleno conocimiento de todos los puntos que entraban dentro de mis competencias, pero evidentemente yo no tenía conocimiento de aquello que se escapa a mi competencia”.

El ex director de la Policía también ha asegurado que tampoco estaba al tanto de la captación del exchófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva: “Nunca he tenido conocimiento de ningún confidente policial, ni debería tenerlo. Desconocía el confidente que pudiera estar en esa o cualquier otra operación”, ha zanjado.