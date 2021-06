Nos cuentan que la “cuestión catalana” ha encontrado un canal de solución con el mensaje de Junqueras y los indultos parciales que están al caer. Desde Moncloa y alrededores piden fe… eso que convierte a los ciudadanos en devotos para terminar en el fanatismo. El debate público sobre este asunto se ha instalado en el maniqueísmo y así no hay quien entre en los matices. Analizados los escenarios y los horizontes lo único que van a conseguir socialistas y republicanos es ganar tiempo. Las estrategias y los fines siguen intactos. ERC quiere el referéndum y reconoce que la unilateralidad no es una buena idea, pero no modifica sus objetivos independentistas.

El PSOE lo confía todo a la división y ruptura del independentismo y para eso necesita que pasen los meses y los años…quizá para certificar defunción. En esa lucha contra el calendario llegará también la reforma del delito de sedición y algunos gestos que permitan sentarse en una mesa dos veces por año.

Puigdemont sigue siendo ese invitado incómodo para ERC y necesario para romper ese frente independentista. Lo peligroso es que para marear esta perdiz se va a poner en juego la credibilidad institucional. No es por se aguafiestas pero si Generalitat y Ministerio de Sanidad no son capaces de votar lo mismo en la interterritorial, por poner un ejemplo reciente, es muy difícil que cierren algún tipo de acuerdo en esta mesa.

A lo único que puede aspirar el sanchismo, en el “mientrastanto”, es a generar una pelea familiar en las derechas a cuenta de Colón. Invectivas de VOX al PP y esos matices en el seno de las baronías populares. Desde luego las fiestas de Salamanca son mejor plan para el domingo que “bajar” a Madrid, que luego aparcar en el centro se pone imposible. Casado anunció que iba a estar después de la confirmación de Ayuso. Quizá con la presencia de la Presidenta madrileña que rebaña con sonrisa votantes a los de Abascal hubiera sido suficiente.