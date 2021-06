Economía

El fiscal avala la extradición del creador del antivirus Mc Afee, “un millonario que no quiere pagar impuestos”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional avala que el tribunal autorice la extradición a EE UU de John Mc Afee, el fundador del célebre antivirus, por delitos fiscales. Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal Carlos Bautista en la vista de extradición celebrada esta mañana en la Audiencia Nacional, en la que Mc Afee -que ha comparecido por videoconferencia desde prisión- ha atribuido la solicitud estadounidense a “motivaciones políticas” por sus críticas a la “corrupción” la Internal Revenue Service (IRS), la Agencia Tributaria norteamericana.

Mc Afee, que se ha negado a ser entregado a EE UU -”si me extraditan con seguridad pasaré el resto de mi vida en prisión”, ha advertido a los magistrados de la sección segunda-, ha asegurado que como fundador de “las dos mayores compañías del mundo en seguridad informática” ha pagado “miles de millones de dólares en impuestos” y se ha quejado de que la Administración de Estados Unidos “no ha presentado ninguna prueba de que deba algún impuesto, porque tal prueba no existe”.

Sus problemas tributarios, ha explicado Mc Afee, impulsor además de la criptomoneda, comenzaron cuando se presentó en 2018 como candidato a las presidenciales de EE UU con el Partido Libertario, con el compromiso de “sacar a la luz la corrupción” de la Agencia Tributaria norteamericana. “Solo dos meses después, presentó cargos contra mí. Creo que estos cargos tienen una motivación política”.

Pero el fiscal -que respalda su entrega por la supuesta comisión de delitos fiscales en 2016, 2017 y 2018- ha rechazado que la extradición se deba a cualquier tipo de motivación de carácter político: “Es algo totalmente inimaginable”. “Aquí lo que tenemos es a una persona que públicamente ha dicho que no le da la gana de pagar impuestos”, ha defendido Bautista-, para quien el reclamado “está exagerando conscientemente una pretendida militancia política para encubrir lo que es, un rebelde fiscal, un millonario que no quiere pagar impuestos, lo que es un delito en todos los países, incluso en EE UU, que tiene unos impuestos más bajos que los nuestros”.

Su abogado: “Una cadena perpetua encubierta”

Y es que el representante del Ministerio Público se ha encargado de matizar que Mc Afee no ha sido candidato presidencial en ninguna elección, sino que únicamente se presentó a las primarias por el Partido Libertario.

“Tengo casi 76 años y he pasado más de nueve meses en prisión -se ha quejado-. Para un hombre más joven esto no es mucho tiempo, pero para una persona de mi edad nueve meses representan un porcentaje alto de lo que me queda de vida”.

La defensa de Mc Afee -que ha intentado sin éxito que la suspensión de la vista porque no se ha puesto en conocimiento de Reino Unido, donde nació el empresario informático, la petición de EE UU- ha presentado a su cliente como “un precursor, un genio avanzado a su tiempo, una personalidad de reconocimiento mundial” a quien EE UU habría convertido en “el enemigo público número 1” porque lleva “diez años trabajando en las criptomonedas” -una amenaza para la posición hegemónica del dólar, ha recalcado su abogado, Javier Villalba-, por lo que se le quiere convertir en un “chivo expiatorio”. “Cualquier persona avanzada a su tiempo está en riesgo de ser atacada por el sistema”, ha señalado.

“Situación de peligro real”

Además de incidir en las supuestas motivaciones políticas de la petición de entrega, el abogado de Mc Afee ha puesto de relieve que su cliente sufre “una enfermedad crónica”, de la que no estaría siendo tratado en prisión, y que pese a su edad no ha sido aún vacunado contra el Covid, por lo que “se encuentra en una situación de peligro real”. “De ser extraditado sería tanto como admitir una cadena perpetua encubierta”, ha denunciado.

Pero el fiscal ha rebatido que “no es cierto que aquí estemos juzgando ninguna actuación con criptomoneda”, pues según ha incidido esos hechos están recogidos en una segunda petición de extradición por delitos de manipulación de mercados y blanqueo de capitales.

“Si me extraditan con seguridad pasaré el resto de mi vida en prisión. Espero que la Justicia española sea capaz de ver la injusticia de todo esto”, ha alegado Mc Afee ante el tribunal en su último turno de palabra.