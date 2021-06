La Comisión Europea admite a trámite la denuncia contra Irene Montero por vulnerar la presunción de inocencia de Antonio David

Más de 20 asociaciones -encabezadas por Asociación Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y la asociación de víctimas de la Ley de Violencia de Género (GenMad)- denunciaron a la ministra de Igualdad, Irene Montero ante la Comisión Europea por “linchar” al ex marido de Rocío Carrasco y acusarle de maltrato sin pruebas. Con ello, explicaban que la ministra habría violado el artículo 4.1 de la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 9 de marzo de 2016. Y es que, el citado artículo refrenda que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no haya probado culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena” pide que no se refiera a esa persona como culpable.

Pero esta no fue la única denuncia ya que, se recibieron muchas más y, ante la “avalancha de peticiones de denuncia adicionales”, decidieron elaborar un formulario para que otros colectivos pudieran sumarse a la interpuesta inicialmente. Sin embargo, la ministra de Igualdad insistió en mantener su versión acusando a Antonio David Flores de ser un maltratador por lo que, dichas asociaciones recurrieron tanto al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo como al Defensor del Pueblo por estar vulnerando la presunción de inocencia.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

La Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por dichas asociaciones contra la ministra de Igualdad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del exmarido de Rocío Carrasco y por lo tanto será examinada.