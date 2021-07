Sánchez ve “absurdo” el referéndum y la amnistía, “inconcebible”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto hoy a mostrarse cristalino en su rechazo a las demandas de los independentistas. En una entrevista en “Al Rojo Vivo” de La Sexta, el jefe del Ejecutivo ha calificado de “absurdo” el referéndum de autodeterminación, porque requeriría de manera imprescindible una reforma de la Constitución, para la que el sistema agravado de mayorías obligaría a contar el voto del Partido Popular. Del mismo modo, ha tildado de “inconcebible” la amnistía, porque además de no tener cabida en la legalidad -al igual que el referéndum de autodeterminación-, con los indultos se ha buscado “perdonar la pena, pero no el delito” que se cometió.

Sánchez ha llamado a atender a los hechos y no tanto a las palabras y la retórica del independentismo más hiperventilado. “La democracia no persigue los ideales, una cosa son las palabras y otra, los hechos. No veo a quienes ostentan hoy el poder en Cataluña hablar de vía unilateral ni de quebrantamiento de la ley”, ha destacado. Interpelado, sin embargo, por lo que pasaría en caso de que “lo volvieran a hacer”, el presidente se ha mostrado claro al asegurar que “se aplicará de nuevo la ley”.

Sánchez ha defendido su negativa al referéndum, asegurando que ninguna Constitución de los países de nuestro entorno prevén que se permita el fraccionamiento de la nación y ha considerado que lo que hay que promover es el “diálogo” y “reconstruir la convivencia rota”. “Un referéndum nos uniría a todos un día para votar, pero al día siguiente la convivencia se vería menoscabada”, ha destacado. El presidente ha vuelto a insistir en que el “derecho a la autodeterminación no existe” y que hay que solucionar un “problema de convivencia que es evidente”.

Sánchez ha pedido al independentismo que dé el siguiente paso, que no es otro que “Cataluña tiene que hablar con Cataluña” y no puede “invisibilizar” a la mitad de la sociedad que no piensa como ellos. El presidente ha defendido que “la mayor parte de la ciudadanía” estaba pidiendo los indultos y que los han aplicado porque entendían que “era necesario un camino de reparación”. Sobre su cambio de postura en cuanto a la medida de gracia, Sánchez se ha escudado en que “siempre ha defendido la convivencia” y que “para garantizarla hubo un tiempo que lo necesario era “defender” esa sentencia y “aplicarla”, ahora, es un momento distinto, que requiere un “ejercicio de magnanimidad”.

Presupuestos y elecciones: “En tiempo y forma”

El presidente del Gobierno ha hecho también un alegato en favor de la estabilidad y la normalización. Por lo que ha adelantado que los Presupuestos se presentarán “en tiempo y forma”, esto es, antes de que acabe el año, y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dado orden a los ministerios para que le remitan la información necesaria para empezar a elaborarlos. Esta misma expresión, “en tiempo y forma”, es la que Sánchez ha repetido para la celebración de las elecciones, que serán cuando tocan, en 2023. Ante las peticiones reiteradas por parte del PP de que dimita y convoque elecciones, el presidente se lo toma con humor y, tras reírse, ha confirmado que no entra en sus planes esta convocatoria anticipada. “Las legislaturas tienen que durar cuatro años”, ha apuntado.

Tampoco “está en sus planes”, según ha señalado, la remodelación del Gobierno que se prevé para este mismo mes de julio. El presidente ha asegurado que no es su “prioridad”, porque estas son el avance de la vacunación y la recuperación económica. El jefe del Ejecutivo ha adelantado, en esta línea, que cuando mañana se hagan públicos los datos de afiliación, habrá más de 19,5 millones de ocupados, unos números superiores al inicio de la pandemia, algo que ha considerado muy positivo, porque en la anterior crisis costó diez años recuperar estos niveles.