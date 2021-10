El juez reprocha al Gobierno haber roto los códigos fronterizos para que entrara Ghali

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza ha reprochado al Gobierno haber roto los códigos fronterizos europeos para que el pasado mes de abril entrara el líder del Frente Polisario Brahim Ghali. En un auto muy duro, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado Rafael Lasala rechaza la petición de la Abogacía del Estado que solicitaba el archivo de la causa en la que está imputada la exministra de Exteriores Arancha González Laya.

El Reglamento Schengen -que afecta a las fronteras de los países miembros de la Unión Europea- dice que para atravesarlas es necesario un visado válido, salvo que la persona sea titular de un permiso de residencia o de un visado de larga duración. La exministra Laya, en su declaración la pasada semana, expuso que para entrar a Brahim Ghali se tuvieron en cuenta motivos humanitarios. En el escrito del juez, fechado el pasado 7 de septiembre, se incide en que España no alertó al resto de Estados miembros de la entrada del líder del Frente Polisario, algo que según el Sistema de Información Schengen debería haber hecho por tratarse de una persona de “terceros países” que no cumplía ninguno de los requisitos sobre el visado. “No sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada fuera discreta”, alega el magistrado.

Añade el instructor que en artículo 8.8 del Código de Fronteras sobre inspecciones fronterizas es cierto que se admite que un estado miembro establezca excepciones, pero defiende que se usó este Código de manera “parcial” e “interesada”. Recuerda que la República Árabe Saharaui Democrática de la que es líder Brahim Ghali no está reconocida por ninguno de los Estados del Espacio Schengen y que, por tanto, la consideración de personalidad que hacen los investigados no está justificada.

El juez reprocha que el sobreseimiento que solicita la Abogacía del Estado, en defensa de Laya y de su ‘número dos’ Camilo Villarino, solo procedería en el caso de que “el hecho” fuera inexistente y que lo que se está investigando existió porque incluso González Laya lo ha reconocido. Cuestión distinta, dice el magistrado, es saber si hay delito en lo que ocurrió y eso es lo que se está intentando dilucidar, por eso considera prematuro cerrar el caso.

Sobre si se debía haber sellado o no el pasaporte de Ghali, el magistrado dice que esto no es lo que se está investigando, sino que se trata de saber si se mostró se controló, no si se selló. En cuanto a lo referido por la exiministra sobre los acuerdos bilaterales entre España y Argelia, que permiten la entrada a un titular de pasaporte diplomático sin visado, no quiere decir que sea “sin control”, expone el auto del juez. El hecho de no ejercer este control “corresponsabiliza a España frente a los otros veintisiete Estados firmantes del control de fronteras exteriores existentes en nuestro territorio”.

El magistrado recuerda que también se está investigando si la entrada de Ghali de forma discreta pretendía evitar que este se enfrentara al proceso judicial contra él que estaba dormido en la Audiencia Nacional. “Las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado”, dice el juez que llega a señalar que en este sentido puede haber un delito de “encubrimiento -como parecen apuntar las acusaciones populares- o una prevaricación”.

Y sobre e delito de falsedad documental (si Ghali entró con documentos falsos, algo que la Policía ha negado en un informe), el juez Lasala afea que no haber realizado este control de pasaportes deja “abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con documentación falsa”. El instructor pone en duda incluso el informe de la Policía Nacional por ser contradictorio con otro que obra en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. La Comisaría General de Información envió un oficio el pasado 31 de julio de 2021 en el que explicaba que Ghali sí tenía residencia española y pasaporte argelino, si bien el día, el mes y el año de nacimiento no concordaban entre un documento y otro.