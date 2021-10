Villarejo gana tiempo para consultar sus agendas tras denunciar indefensión su abogado

El primer juicio del “caso Tándem” que sienta en el banquillo a José Manuel Villarejo por su supuesta trama parapolicial de espionaje y chantaje se suspenderá desde mañana hasta el próximo 15 de noviembre. Así lo ha decidido el tribunal tras escuchar las quejas de la defensa del comisario jubilado por no haber podido tener acceso íntegro a las agendas intervenidas al ex mando policial y a un informe de Asuntos Internos incorporado in extremis a la causa.

Pero la presidenta de la Sala, la magistrada Ángela Murillo, ha dejado claro que no hay motivos para acordar la nulidad de las actuaciones, tras precisar que la suspensión se debe únicamente a la coincidencia de la celebración de la vista los próximos 27 y 28 de octubre con un procedimiento en Reino Unido de la defensa de uno de los acusados. No obstante, el tribunal ha instado a Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, a aprovechar ese tiempo “para poder ir al juzgado y examinar la agenda”.

Y dado que el próximo 15 de noviembre esté previsto que continúe la fase de cuestiones previas y que la siguiente sesión no se celebrará hasta principios de diciembre, Murillo ha puntualizado que las defensas dispondrán incluso de unos días más para consultar toda esa documentación.

Y es que en la fase de cuestiones previas, la defensa de Villarejo se ha quejado de que no ha podido analizar la totalidad de los informes policiales en los que se sustentan las acusaciones contra el ex mando policial, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una condena de casi 110 años de prisión por tres de las líneas de investigación de la citada macrocausa. En particular, ha protestado por la incorporación “extemporánea” del referido informe policial.

La presidenta del tribunal ha trasladado a las defensas de Villarejo y de los otros 26 acusados (uno de ellos no ha comparecido en la sala) que tendrán a su disposición los documentos que Anticorrupción ha incorporado a última hora a la causa, así como la totalidad del último tomo de las diligencias, que aún se está digitalizando.

Las quejas de la defensa de Villarejo

La defensa del ex comisario ha protestado asimismo porque tampoco ha podido tener acceso al contenido íntegro de las agendas manuscritas de Villarejo, “trece cuadernos con cientos de hojas”, lo que considera una “indefensión manifiesta e inaceptable”, por lo que pidió al tribunal sin éxito la suspensión de la vista oral hasta que se subsane esa hipotética carencia procesal. Una petición de suspensión a la que se han sumado las defensas de varios acusados y a la que se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción.

El letrado ha denunciado igualmente que no se le haya dado traslado de los CD y DVD incorporados a esos informes dado que, ha subrayado, constituyen “el propio material intervenido” a Villarejo. “Esta parte tiene derecho al acceso completo a los informes policiales”, ha defendido. Cabrera ha reivindicado su derecho “a tener el tiempo necesario para defendernos” y a conocer “el contenido completo de ese informe” (incorporado a las diligencias el pasado septiembre, según Cabrera de forma extemporánea), “y no la selección que le interesa a la parte acusadora”.

Sin embargo, el fiscal de Anticorrupción Miguel Serrano se ha opuesto a la petición de suspensión y ha esgrimido que los informes policiales “concuerdan fielmente” con el contenido de las agendas incautadas a Villarejo, por lo que según su criterio “no es necesario” aplazar el juicio dado que, ha recalcado, “las partes tienen pleno acceso” a esos documentos.

Tres primeras piezas de “Tándem”

Villarejo (que ha vestido hoy la toga de abogado en su empeño por ejercitar su defensa junto a su abogado) se sienta en el banquillo por las tres primeras piezas del “caso Tándem” -que ya suma 31- después de que la Audiencia Nacional acordara aglutinarlas en un mismo juicio. En esta primera cita del comisario jubilado ante este tribunal, deberá dar cuenta de los trabajos parapoliciales de espionaje que realizó por encargo de un despacho de abogados (pieza “Iron”) y de los que llevó a cabo respecto a la situación patrimonial de los herederos del promotor de la urbanización de lujo La Finca en el marco de una disputa familiar por su herencia (pieza “Land”).

Por último, el ex mando policial será juzgado también por el supuesto chantaje de la trama a un ex socio de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, este último marido de la popular presentadora Ana Rosa Quintana (pieza “Pintor”).

La Fiscalía reclama condenas de 57 años, 38 y diez meses y 14 años de prisión para Villarejo por cada una de esas líneas de investigación. En total, casi 110 años de cárcel, por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros (aunque no por organización criminal, que sí se le imputa en la pieza principal de la macrocausa “Tándem”, que mantuvo en prisión provisional al ex comisario durante más de tres años tras su detención de noviembre de 2017).