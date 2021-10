Otegui se muestra exultante por lo ocurrido esta semana y anuncia que “la libertad de los presos está más fuerte que nunca”

Para Arnaldo Otegui, coordinador general de EhBildu, esta semana ha semana “ha sido muy especia”, según señala en un vídeo en el que convoca una manifestación en Bilbao a favor de la independencia del País Vasco el próximo 20-N, y concluye que “la bandera de la libertad de los presos” está más cerca que nunca”. Es decir, que el balance de todo lo ocurrido estos días como consecuencia del dirigente de la izquierda abertzale es positivo: no se han movido de sus posiciones, han provocado la desestabilización entre las fuerzas políticas y han transmitido a la opinión pública algo que ya se sabe: los reclusos terroristas van a salír de la cárcel más pronto que tarde.

En la citada grabación, que ha sido publicada en redes sociales, Otegui hace a los vascos a participar en la manifestación que la izquierda independentista ha convocado en Bilbao el 20 de noviembre para demostrar “a la comunidad internacional y a los estados” que el independentismo está “más fuerte que nunca”.

“Os necesitamos a todos y a todas porque dicen que en este país el independentismo ya no tiene fuerza, aunque las elecciones digan lo contrario, porque dicen que el independentismo está amortizado, porque dicen que las banderas del independentismo ya no están de moda y porque dicen que el independentismo ya no es capaz de concitar grandes concentraciones sociales”.

Para el líder de EH Bildu, es necesario “decir alto y claro a la comunidad internacional, a los estados y a toda aquella gente que piensa que el independentismo está débil, que el independentismo está más fuerte que nunca, que las banderas de la igualdad social están más fuertes que nunca y que las banderas de la convivencia, la paz y la libertad de los presos están más fuertes que nunca”. “Por eso, sabiendo que nos esperan, sabiendo que nos van a medir, os quiero pedir que el 20 de noviembre estéis en las calles de Bilbao”.