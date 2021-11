Lluvia de críticas al “terrible” comentario de Irene Montero sobre la niña violada en Igualada

Violada, torturada y con graves secuelas tanto físicas como psicológicas para el resto de su vida. Este es el breve y conciso relato de una historia terrible, la vivida por una menor de 16 años el pasado fin de semana en Igualada. Resulta imposible no empatizar con su dolor, con el de su familia... pero resulta aún más imposible creer que una ministra, la de Igualdad, resuelve la situación con un mero tuit en redes sociales. Y así ha sido. Irene Montero, ante la multitud de críticas recibidas por no haberse manifestado ante semejante agresión, decidía salir al paso con un tuit, más polémico que reconfortante.

Noticias relacionadas Sucesos. Investigan la brutal violación de una joven de 16 años encontrada inconsciente en un polígono de Igualada

“A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras”. Así de simple y así de rápido. Tanto, que los reproches no tardaron en llegar tampoco.

A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. https://t.co/yw6XqcE6VJ pic.twitter.com/Iry9QGp4xB — Irene Montero (@IreneMontero) November 3, 2021

De entrada, tal y como señalan muchos internautas, no es una mujer, es una niña de 16 años. Un reproche que se une a la tibieza de sus palabras y la apariencia de una “falta de interés” absoluta. “Qué falta de sensibilidad, empatía y compromiso. No es una mujer, es una adolescente a la que han arruinado la vida. Por tus palabras parece algo leve, tiene desgarros vaginales y anales y fue abandonada en un descampado. Deberías pedir la más dura condena para esos animales”, recriminaba una de las internautas. Y no era la única.

Irene, te estás equivocando mucho. No puede ser que este tipo de sucesos verdaderamente graves y serios se despachen con un tuit de ánimo y que las reuniones y medidas reales se estén tomando únicamente con y para gente que pretende que sus meros deseos y palabras sean ley. — Caramelito (@caramelitoricoa) November 3, 2021

“Sola y borracha quiero llegar a casa”

Tampoco han gustado sus alusiones a la calle, a la noche y a la fiesta. “¿De verdad lo que se te ocurre es acabar hablando de fiestas? ¿Estás entrando en el discurso de dar explicaciones porque la niña volvía de fiesta? De quien no tiene que ser la calle ni el mundo, ni de día ni de noche, es de los violadores”, le espetaba una mujer a raíz de su tuit.

Hay que recordar que este mensaje no es nuevo y que no es la primera vez que la ministra de Igualdad es objeto de la polémica por este tipo de comentarios. “Sola y borracha quiero llegar a casa” escribía en marzo de 2020. Una época en la que la ministra presumía de sacar adelante la ley en vísperas del 8M, y su equipo se encargaba de plagar el perfil oficial de Twitter de su departamento de eslóganes feministas más propios de una manifestación que de una institución del Estado.

La #LeyLibertadSexual quiere dar seguridad y protección a las mujeres.

📢Queremos que el grito feminista "Sola y borracha, quiero llegar a casa" se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros. pic.twitter.com/zR2HqlLOUN — Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) March 3, 2020

“Queremos que el grito feminista «Sola y borracha, quiero llegar a casa» se convierta en una realidad”, escribían desde la cuenta ministerial y las reacciones tampoco se hacían esperar. Pese a ello, pese a la gran polémica que este eslogan suscitó, Irene Montero volvía a recurrir a él, sin mucho acierto.