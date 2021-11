Villarejo dice que «pagó honorarios» a Gloria Elizo

El juicio sobre tres de las piezas del «macrocaso Tándem» (Iron, Land y Pintor) se ha reanudado con una sorpresa: habrá más Villarejo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció que prorroga las sesiones, al menos, hasta finales de abril de 2022. Por lo pronto, en la de este lunes el comisario jubilado a su llegada a la sede de San Fernando ha vuelto a señalar que ésta es una causa fabricada y ha añadido un nuevo nombre a la interminable lista de sus relaciones, el de Gloria Elizo. Dice Villarejo que «en otro tiempo trabajó» con la actual vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados y dirigente de Podemos.

Ataviado con traje, corbata azul cielo, una especie de bolso negro grande y, por supuesto, su boina, el comisario se paró a hablar ante los micrófonos para aclarar que no tiene ningún afán de que Podemos salga del procedimiento. Seguidamente indicó que él utilizó el despacho de abogados de Elizo como un «buzón» y que le pagó «unos honorarios». «Y además eso ella lo sabe». Pero la dirigente de Podemos dice no saber y niega haber coincidido con él «en ningún espacio, lugar o tiempo» en declaraciones a Europa Press.

Las cuestiones previas que estaban previstas solo para la mañana -para dedicar ya las siguientes sesiones a entrar en faena- tuvieron que alargarse toda la tarde. Cuando fue a llegar el turno de la defensa del comisario, que esta vez sí la ejerció su abogado y no él mismo, eran ya pasadas las dos y Antonio García Cabrera advirtió de que no se equivocaba si decía que iba a hablar, por lo menos, durante las siguientes tres horas. La presidenta del tribunal Ángela Murillo decidió entonces que lo mejor era parar a comer y volver con ganas.

Y ganas hubo porque el asunto se alargó hasta pasadas las siete de la tarde. Tanto Villarejo como otros imputados, por ejemplo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, o Villarejo hijo, denunciaron un sinfín de irregularidades que consideran que se han producido en la instrucción. Por ejemplo, que la mayoría del material de las piezas haya estado secreto y que, una vez se levantó éste, pasó poco tiempo hasta que se decidió ir a juicio oral. Que se ha producido revelación de secretos porque algunos de los encausados se han enterado de ciertos hechos por la prensa. Que las grabaciones no están íntegras en la causa, sino que la Policía decide qué pone y qué no y solo pueden escuchar «clips» y fragmentos troceados. Además, ha añadido el letrado de García Castaño que la jurisprudencia sobre las grabaciones indica que si Villarejo grababa en condición de policía tenía una situación de superioridad y, por tanto, esto condiciona las manifestaiocnes de aquel con quien habla. Y si, en vez de policía, grababa como particular, entonces se trata de un abogado (Villarejo está colegiado) y la Sala estaría reproduciendo audios de un abogado.

Como no, la defensa de Villarejo se centró en mostrar su malestar por «una causa absolutamente loca» ideada para «destruir» al comisario. Denunció no tener acceso a las agendas, denunció que no se instruyera y juzgara en primer lugar la pieza número uno, denunció que unas grabaciones son nulas y otras no. «Solo se ha actuado cuando afectaba a Dolores Delgado», llegó a decir el abogado. Denunció que la entrada y registro fue ilegal y también que toda la investigación ha tenido un carácter prospectivo. Todo gestado por el CNI, eterno enemigo de Villarejo.