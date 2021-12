“Igor el Ruso” pide al Supremo que anule su condena a prisión permanente por el triple crimen de Teruel

“Igor el Ruso” quiere que el Tribunal Supremo anule la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que el pasado octubre avaló la condena a prisión permanente revisable que le impuso en abril la Audiencia Provincial de Teruel por el asesinato de un ganadero y dos guardias civiles en Andorra (Teruel) en diciembre de 2017.

En el recurso de casación interpuesto por la defensa del ex militar de origen serbio Norbert Feher, su abogado vuelve a quejarse -como ya hizo sin éxito ante el TSJ aragonés- de que el fallo carece de motivación suficiente para argumentar sus condenas, lo que vulnera según su opinión su derecho a la tutela judicial efectiva.

El letrado de “Igor el Ruso”, Juan Manuel Martín Calvente, cuestiona fundamentalmente el acta del jurado que le consideró culpable de los asesinatos a tiros del ganadero José Luis Iranzo y de los agentes Víctor Caballero y Víctor Romero.

Según expone, el acta de votación del jurado “no recoge los elementos de convicción tenidos en consideración” para condenar a “Igor el Ruso”. “El acta no contiene referencia alguna, ni siquiera sucinta, a las razones por las que los miembros del jurado han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados”, señala en su recurso.

“Adolece del más mínimo rigor”

Esa resolución, entiende, “adolece del mas mínimo rigor” a la hora de señalar -como establece el Tribunal Supremo, recuerda- “los elementos que permitan juzgar sobre la racionalidad del juicio realizado, reconstruyendo el proceso mental que conduce a la condena”. “Cualquier persona que lea dicha acta no puede conformarse una opinión de cuál es el medio de prueba o el proceso lógico que conduce a una sentencia condenatoria”, insiste. Para él, la decisión del jurado se limitó a “indicar únicamente el resultado de una votación”, por lo que -argumenta- dado que “el legislador ha sido consciente de la necesidad de que el jurado explique su decisión”, más allá de que sea condenatoria o absolutoria, considera que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

La defensa del ex militar de origen serbio -que ya acumula otra condena por disparar a dos vecinos de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo en su huida para evitar ser detenido- se queja de que el jurado sustenta sus conclusiones en una remisión genérica a la declaración en el juicio de “Igor el Ruso”, “sin especificar qué parte concreta de su testimonio, y el por qué se tiene como convicción una parte declarada por el acusado y se omiten otros fragmentos de su declaración”.

En cuanto al asesinato del ganadero, el jurado concluyó que se produjo con alevosía “de manera sorpresiva, sin defensa por parte de la víctima”. “¿Qué elemento probatorio ha sido tenido en cuenta para determinar el por qué de dicha solución, ¿qué declaración del acusado, concretamente, nos lleva a esa conclusión?”, se pregunta el letrado.

Las víctimas defienden el veredicto

Y en cuanto a que el asesinato de los dos guardias civiles fue “sorpresivo y por la espalda, disparando con ambas manos, acabando con toda la munición que portaba, no siendo esto necesario para llegar al fin de darles muerte”, la defensa del condenado asegura que no se especifica “qué medios de prueba son los que han conducido a tal conclusión”.

Por último, respecto al delito de atentado contra la autoridad por el que también fue condenado, rebate la conclusión de que “Igor el Ruso” fue consciente de que se trataba de miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Tras tener conocimiento del recurso del ex militar de origen serbio, el abogado de la viuda e hija de uno de los agentes defiende la sentencia. Jorge Piedrafita, letrado de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), entiende que el veredicto del jurado “no adolece de falta de motivación” ni existen en el mismo “elementos contradictorios. “Es un veredicto que fue muy trabajado y debatido por el jurado, en un análisis de cada delito y su culpabilidad o no, lo que denota la adecuada motivación exigible”. “Ninguna objeción, aclaración o mayor redacción se solicitó por la defensa tras su lectura, siendo ese el momento -como indica la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo- y no después a través del recurso”.