El monumento a Franco coetáneo del Valle de los Caídos que sí fue destruido

“Vamos al Valle de los Caídos, si quiere usted, a notificarle a Francisco Franco que le retiramos la medalla de oro”

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que acaba de denunciar la retirada del título de Hijo Adoptivo de Franco en Tenerife, defiende que los honores se perdieron con el fallecimiento en 1975 del que fuera jefe de Estado durante casi 40 años. Recuerda en este sentido lo ocurrido en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna el 30 de julio de 2014, “siendo alcalde el nacionalista Fernando Clavijo”.

Ante la insistencia de la izquierda en acometer la retirada de distinciones a Franco, Clavijo zanjó el asunto en el pleno municipal: «... lo de la medalla se le ha explicado y está concluido, ha fallecido, y como ha fallecido, se le explicó por el jefe de los Servicios Jurídicos de esta casa, que muere con él, [...] vamos al Valle de los Caídos, si quiere usted, a notificarle a Francisco Franco que le retiramos la medalla de oro. Entonces, se le ha explicado, se le ha explicado por activa y por pasiva, no deje usted en este Salón de Plenos en la intervención como que ese expediente no se ha concluido, porque nos hemos preocupado todos y, es más, sabe que lo que propusieron no tenía ningún tipo de sentido ni de rigor jurídico. Se le explicó y se le dijo, porque el honor, el honor muere con el que se le concede, ¿de acuerdo? Entonces, yo le pediría un poco más de rigor...”.

“Desgraciadamente”, apuntan desde la asociación San Miguel Arcángel, “no han proliferado actitudes como la de este alcalde y esta corporación municipal, donde verdaderamente se aplica la ley y se tiene el respeto que se debe a la institución que representa, que no debe servir para manipular, inventar o tergiversar la historia y mucho menos para hacer propaganda ideológica desde el rencor y la ilegalidad”. En opinión de la entidad, “estos señores que se llenan la boca exigiendo la aplicación de la Ley de Memoria Histórica se la saltan a la torera cuando lo que buscan es sacarse la foto para contentar a sus rencorosas huestes”.