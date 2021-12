Casado a Sánchez: “Deje de jugar a la lotería con el futuro de los españoles”

El imparable avance de la sexta ola de coronavirus por la variante ómicron se dejó notar hoy en la sesión de control del Congreso en el que un brote ha hecho que haya alrededor de 50 diputados confinados por haber dado positivo en Covid-19 o haber sido contacto estrecho con un contagiado.

Por ello, la pregunta del líder del PP, Pablo Casado que era sobre la el balance que hacía el presidente del Gobierno de su gestión en estos dos años de Legislatura lo centró en el avance de la sexta ola de pandemia.

“España está conmocionada por la sexta ola del virus” y mostró la preocupación que sienten miles de españoles por no saber si podrán o no cenar esta Nochebuena con sus familiares. “Lamentablemente, aunque el hombre es el que tropieza con la misma piedra, lleva ya seis veces tropezando con el virus”.

El líder del PP le echó en cara que no esté asumiendo sus responsabilidades ni tomando las medidas que le corresponden como jefe del Ejecutivo. “¿Cree que puede utilizar a las comunidades autónomas de escudos humanos y no tomar ninguna decisión, ni asumir responsabilidades?” El líder del PP, una vez más, volvió a ofrecerle una Ley de Pandemias y le tendió la mano para que una vez más cuente con ellos en esto. ¿Por qué no lo hace?, le preguntó.

También destacó el problema económico que están sufriendo las familias por el precio de la luz, una deuda disparada, gente que no puede pagar la cesta de la compra... “¿Qué más tiene que pasar para que haga algo?”. Y, antes de que se abriera el sorteo de lotería de Navidad, el líder del PP empleó este símil y le espetó: “Deje de jugar a la lotería con el futuro de los españoles”.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha arrancado su intervención cargando contra el líder de la oposición al que ha vuelto a acusar de “mentir” y “usar improperios” cuando sube cada miércoles a la tribuna de los diputados.

En este sentido, ha asegurado que gracias a la vacunación los españoles podrán celebrar las navidades. “Los padres y madres van a poder celebrar las navidades con sus hijos, los abuelos y abuelas van a poder celebrar las navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas, no se preocupe por eso, señoría”, le ha replicado Sánchez a Casado y le ha recordado que, a pesar de sus “vaticinios agoreros” a día de hoy el 90 % de la población diana está vacunada en España, ha dicho unas horas antes de reunirse con los presidente autonómicos en una conferencia telemática y con los contagios disparados.

De hecho Sánchez para argumentar que el jefe de la oposición está mintiendo ha usado tres datos para describir la buena situación que atraviesa el país, según los socialistas: la vacunación, los 20 millones de empleados creados tras la pandemia y que España será el primer país en recibir los fondos.

En su ya habitual confrontación semanal con el líder de la oposición, Pedro Sánchez ha terminado su intervención pidiendo a Casado que durante las próximas vacaciones: “reflexione y tome el camino de la educación”, en relación a los últimos choques protagonizados por ambos.

En su réplica, Casado fue breve: “He visto que no tiene ninguna medida. ¿Por qué no aprueba una ley orgánica y deja de insultar a la oposición? Haga algo, que para eso le pagamos”.