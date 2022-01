El PSOE lidera la caída

El pasado 10 de noviembre se cumplieron dos años de las elecciones generales de 2019, por lo que cruzado ya el ecuador de la legislatura, esta comienza su cuenta atrás cuesta abajo considerando que el desgaste del PSOE se acelera. En 21 meses deberíamos acudir a las urnas, si no se adelantan las elecciones. Incluso en el peor de los escenarios para el presidente del Gobierno; salida del Ejecutivo de Unidas Podemos y/o pérdida de apoyos parlamentarios de los partidos independentistas, Sánchez puede enrocarse en la Moncloa, prorrogando presupuestos y dar la espalda a las Cortes renunciado a cualquier iniciativa legislativa.

Ante la relativa cercanía de las elecciones generales, ya se maniobra por parte de partidos como ERC, BNG y EH Bildu, para desmarcarse, no solo del PSOE, sino también de UP. La caza del voto de izquierdas ha comenzado, y la reformita de la reforma laboral es el argumento para retratar a Yolanda Díaz y con ella a UP.

Las ganancia electorales de estos tres partidos independentistas, es mínima, entre los tres han pasado de sumar 19 escaños en 2019 a 20 en la encuesta de enero de NC Report para LA RAZÓN, y en cuanto al porcentaje de voto siguen sumando ahora lo mismo que en 2019: 5,2 puntos. Por lo que se impone lanzarse a por el voto de los desencantados por la gestión en el gobierno de Unidas Podemos.

Precisamente la encuesta de enero pronostica a los morados un 11,1% de los votos y 27/29 escaños. El mejor resultado de UP desde la espantada de Iglesias en mayo del pasado año.

Entre los partidos del gobierno de coalición presenten resultados por debajo de los que obtuvieron en noviembre de 2019; el PSOE baja del 28,0% al 25,3% de los votos y pasa de 120 a 96 diputados. Los morados pierden 1,8 puntos y 6/8 escaños .

En cuanto a Más País, es una excepción, pues en estos dos años ha pasado del 1,7% y 2 parlamentarios, al 2,4% y 5 diputados. Aunque su máximo lo obtuvo tras las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid de 2021, ya que alcanzó su cima en junio con el 4,6% de los votos nacionales y 5/7 diputados. La otra formación de la izquierda, Compromís, sigue estancada, repitiendo su resultado del 10-N con 0,7 puntos y 1 diputado.

Globalmente la izquierda ha retrocedido desde las anteriores elecciones generales en 3,7 puntos porcentuales, 1.412.000 votos y 28 escaños. Siendo el PSOE quien lidera las pérdidas con 2,7 puntos, 975.000 votantes y 24 escaños, seguido de su socio Unidas Podemos con una bajada 1,8 puntos, 567.000 electores y 7 parlamentarios. Por lo que la mejoría de Más País, dada su reducida cuantía, no logra enjugar los grandes retrocesos de los socios del gobierno.

Mientras que en las derechas, (PP, Vox, Cs y NA+) aglutinan a fecha de hoy el 47,4% del voto, 10,9 millones de votantes y 181 escaños (176 es la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados). Comparativamente con los resultados del 10-N acumulan 445.000 votantes más, y tienen un crecimiento de 4,3 puntos porcentuales, mientras que sus escaños se incrementan en 28. Los mismos parlamentarios en su conjunto pierden las izquierdas nacionales.

Pero estas cifras deben ser desglosadas para conocer el ajuste interno en el bloque de las derechas. Sabemos que comenzó en las generales de 2015 y 2016, disputando Cs parte del voto de las derechas al PP. En las elecciones generales de abril de 2019, ambas formaciones llegaron a un empate técnico, pues el PP logró el 16,7% y los naranjas el 15,9%. Al tiempo que Vox irrumpía en el Congreso con el 10,3% del voto.

Podemos situar las elecciones de abril del 2019 como el peor resultado del PP jamás registrado, y con dos competidores, Cs y Vox, dispuestos a desbancarlo del liderazgo de las derechas. Pero el resultado actual dista mucho de aquel abril de 2019. El PP ha recuperado el terreno perdido y obtendría ahora el 27,3% del voto, le sigue en segunda posición Vox con el 16,7% y Cs ha quedado relegado al 3,0% del voto.