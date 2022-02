Los datos que el CIS no predijo en las autonómicas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está en el punto de mira. Desde que el socialista José Félix Tezanos está al frente, la credibilidad de sus sondeos demoscópicos está por los suelos debido a los constantes cambios de metodología, la ruptura de las series históricas y, recientemente, la filtración al que fuera líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de la estimación de voto en las próximas elecciones en Castilla y León, que se celebrarán este domingo. La próxima cita electoral será la quinta que discurra en un contexto pandémico y, de nuevo, empañada por las críticas a las predicciones del CIS.

Las primeras fueron las de Galicia y País Vasco del 12 de julio de 2020. Tanto el líder gallego, Alberto Núñez Feijóo como el lehendakari, Íñigo Urkullu revalidaron sus cargos a costa de la debacle de Podemos y el estancamiento de los socialistas, dos datos que Tezanos no incluyó en sus predicciones. Las dos encuestas del CIS pronosticaban la victoria del PP gallego y del PNV, sin embargo, lo hacían con un porcentaje menor al que finalmente lograron sendos líderes. Además, el sondeo no vaticinó la debacle de los morados y el ascenso de los partidos nacionalistas como el BNG, que sorpasó a los socialistas en Galicia y se convirtió en la segunda fuerza más votada, logrando el 23,87% de los apoyos frente al 14,8% del CIS. En el caso de Unidas Podemos en Galicia, Tezanos si calcó el resultado, al contrario que en el País Vasco donde lograron seis asientos frente a los 11-12 que les daba el CIS. Tampoco atinó en esta comunidad al asegurar que Vox no lograría representación cuando finalmente se hizo con un escaño.

En el caso de las elecciones catalanas, que se celebraron el 14 de febrero de 2021, el CIS del mes de enero daba como ganador al PSC de Salvador Illa, seguido de ERC y JxCat. Pese a que acertó en la parte superior de la tabla, falló en la parte inferior de los resultados. En este sentido, Vox al que daba como la segunda fuerza menos votada, irrumpió en el Parlament catalán como cuarta fuerza al lograr 11 escaños, más que la suma del PP (3) y Ciudadanos (6).

Los resultados de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid también evidenciaron el sesgo a la izquierda del CIS de Tezanos, pues calculaba diez escaños más para el PSOE y diez menos para el PP. Frente al resto de sondeos que auguraban una incontestable victoria de Ayuso, Tezanos entró de lleno en la campaña con un sondeo en el que predecía cierto equilibrio entre los bloques de izquierda y de derecha, e incluso daba más posibilidades de un gobierno de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, algo que los resultados electorales desmintieron. Además, Tezanos no vio el buen resultado de la candidata de Más Madrid, Mónica García. El CIS calculó un 15,1% apoyo y al final la formación cosechó un 17% de apoyos, superando a los socialistas en número de votos.

Ayer saltó de nuevo la polémica con su encuesta de las elecciones de Castilla y León, ya que a diferencia de otros trabajos demoscópicos, da la victoria a los socialistas con el 30,1% de los votos frente al 29,7% de los populares. Aunque Tezanos contempla prácticamente el mismo porcentaje de votos, otorga más escaños a los socialistas que se sitúan en una horquilla de 29-34 procuradores frente a los 24-30 de los populares. Este resultado dejaría a Alfonso Fernández Mañueco muy lejos de sus expectativas cuando adelantó los comicios con el fin de lograr una mayoría que le permita gobernar en solitario.