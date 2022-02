Eliminan la prueba de ortografía en los exámenes de acceso a la Policía

La Dirección General de la Policía ha actualizado la norma que regula las bases de las convocatorias de ingreso en la Policía Nacional. Se suprime la prueba de ortografía. “Esta mejora conllevará una selección más eficaz asentada en los principios de mérito, capacidad, publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica, basando la prueba de conocimientos en la contestación por escrito de un “cuestionario de preguntas” que estará compuesto por el número de Ítems relacionados con la función policial que se determinen en la convocatoria”, señala una nota de la Policía.

“El Tribunal será el encargado de elaborar el conjunto de cuestiones para cada una de las materias encuadradas en las áreas de ciencias jurídicas, sociales y técnico-científicas y conocimiento general y de lengua extranjera”, agrega.

Los elementos esenciales de la reforma son, en primer lugar, la eliminación de la ortografía como prueba de selección excluyente, aunque se podrá evaluar esta materia dentro de la prueba de conocimientos, agrega. Esta prueba había dado lugar a numerosas reclamaciones por las palabras utilizadas que podían llevar a confusión.

La prueba consistía en determinar cuáles de las 100 palabras que son planteadas se encuentran incluidas en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) en ocho minutos, teniendo en cuenta que los fallos restan puntos.

La prueba se realizaba simplemente distinguiendo entre los términos recogidos por la RAE y los que no. Se debían señalar con una letra ‘A’ aquellas palabras que estén incluidas en el diccionario, mientras que aquellas que no figuren en el glosario serán indicadas con la letra ‘B’. No es obligatorio responder a todas, aspecto a tener presente para tratar de evitar errores que resten puntos. En 2017, el Ministerio de Interior ya se vio obligado a anular la prueba de ortografía debido a su dificultad, pues se plantearon demasiadas palabras que actualmente están en desuso dada su complejidad, pues se componía de cien palabras, entre ellas algunas en desuso como “yuyo”, “champurrear o “duunvirato”. En años posteriores, se produjeron situaciones similares.

Tras la decisión de retirar el test de ortografía de las oposiciones de la Policía Nacional debido a su complejidad y a su escaso tiempo para realizarlo, ponemos a su disposición uno de los últimos exámenes oficiales, para que comprueben si serían capaces de realizar la polémica prueba. ► Prueba de ortografía de acceso al Cuerpo nacional de Policía.

“Otra modificación será que las bases de la convocatoria determinarán el número máximo de aspirantes aptos en la prueba de conocimientos, que coincidirán con las mejores calificaciones obtenidas, ordenadas de mayor a menor”. “Por último, se mantendrá el idioma voluntario en el acceso a la categoría de Inspector por oposición libre, distinto al escogido en la prueba de conocimientos, con lo que la valoración del dominio de la segunda lengua seguirá incrementando la nota final una vez superado el proceso selectivo”, concluye.