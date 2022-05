Rebelión en los consulados por las condiciones laborales

Desde el pasado 14 de marzo los trabajadores de los consulados España en Reino Unido iniciaron una huelga indefinida con el objetivo de reivindicar una mejora de los servicios por la Administración y las condiciones laborales de sus empleados, que posteriormente fue sustituida por una protesta semanal para reivindicar, entre otras cosas, un aumento salarial.

Según explican en su comunicado, “tras años de congelación salarial, y ante las dificultades acaecidas por la salida de Reino Unido de la UE, así como las consecuencias de la pandemia, son muchos los empleados públicos que han dimitido en el último año en las distintas delegaciones, llevándose consigo años de formación y experiencia, y resultado en un total de 21 plazas descubiertas que aumentan la carga de trabajo y taponan aún más lo ya atascados servicios públicos”.

Durante las protestas, los manifestantes portaron pancartas con el lema “Abandonad@s y bajo mínimos. Condiciones dignas YA”. La protesta ha llegado a oídos del Ministerio de Exteriores, que hoy se ha referido a la situación de estos trabajadores y ha dicho que se toma “muy en serio” la situación del personal laboral de su departamento en el exterior, que lleva 13 años sin una subida salarial. En este sentido, ha dicho que hará todo lo que esté en su mano para solucionarlo.

Respecto a la mejora salarial que piden los trabajadores, ha dicho que no es una “decisión que dependa de Exteriores” sino que es el Ministerio de Hacienda “quien decide en última instancia” si bien está “demostrando comprensión”. “Es una situación muy antigua, que se remonta a hace trece años, pero eso no quita que yo no vaya a darle solución”, ha recalcado, subrayando que en el caso concreto de Reino Unido ya se esta “en vías de ello” tras la reunión que él mismo mantuvo el pasado 27 de abril con los sindicatos.

Desde Exteriores se han mostrado comprometidos con la situación de los trabajadores y han reconocido que no es una “circunstancia exclusiva” de Reino Unido sino que también se da en otros países. En este sentido, ha pedido al personal laboral de España en el mundo “tranquilidad y paciencia”.

De hecho, las reivindicaciones se han trasladado a otros puntos como Bruselas, donde hoy mismo han publicado donde anuncian una huelga para mañana martes para denunciar que no se cumplen las condiciones laborales de este país.

Al igual que sus compañeros británicos, están denunciando que tienen congelado el salario desde 2009, lo que según denuncian, “ha supuesto una perdida de poder adquisitivo del 30%”. Además, están denunciado que, en el caso de Bélgica, “se da una peculiaridad” y es que por ley los salarios deben actualizarse una vez que el coste de vida supere cierto nivel de inflación.

También desde Australia se han hecho eco de las protestas. A través de un comunicado, el personal laboral que presta sus servicios en el consulado ha denunciado “la situación de abandono del personal laboral de esta representación, el conjunto de del servicio exterior y de la ciudadanía española en esta demarcación”. Según denuncian, desde 2008, con la llegada de la crisis sufren una inflación acumulada del 33,3% y ponen como ejemplo que durante estos 13 años los salarios en el sector público han aumentado en un 39,2% y en el privado, un 37,2%