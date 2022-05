La “número dos” de Robles, nueva directora del CNI

“No es una destitución, es una sustitución”. Con estas palabras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado hoy el nombramiento de Esperanza Casteleiro, actual secretaria de Estado de Defensa, como nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en sustitución de Paz Esteban, en el punto de mira en los últimos días por los casos de espionaje con Pegasus. Se trata de una mujer de La Casa, en la que ha estado cerca de 40 años en diferentes puestos, entre ellos el de secretaria general entre 2004 y 2008.

Durante su intervención en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, Robles ha hecho una defensa cerrada de la ya exdirectora Paz Esteban, insistiendo varias veces en que no es una destitución. “No ha pasado nada”, ha respondido a preguntas de los periodistas, interesados en saber si se debe a los fallos que permitieron infectar varios teléfonos del Ejecutivo. Porque, según ha dicho, “la seguridad completa no existe. Claro que hay fallos de seguridad y los seguirá habiendo. Va a seguir habiendo ataques, no solo a España”, ha insistido. Así, quitaba hierro a la salida de Esteban un un momento crítico salpicado por el espionaje a una veintena de independentistas, al presidente y a dos ministros. De hecho, no se ha pronunciado en ningún momento sobre si apoya esa “sustitución”.

Confianza en Paz Esteban, confianza en Esperanza Casteleiro y confianza en los 3.000 hombres y mujeres que trabajan en el Centro. Es el resumen de la declaración de Robles anunciando que la que hasta ahora era su “número dos” dirigirá la Inteligencia española. Porque, ha recordado varias veces, “se lo sabe todo” y después de casi 40 años de experiencia en el CNI, “vuelve a su casa”.

En diferentes puestos

Porque Esperanza Casteleiro (Madrid, 1956) llegó a los servicios secretos en 1983, cuando aún era el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Desde entonces y hasta 2018 pasó por diferentes puestos en la institución antes de llegar al Ministerio de Defensa. Así, ha estado destinada tanto en las unidades centrales como en el exterior, en países como Cuba o Portugal y ha sido también Jefa del área de gestión de recursos humanos en el Centro Nacional de Inteligencia. En 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la nombró secretaria General del Centro Nacional de Inteligencia, cargo que ocupó hasta junio de 2008, cuando volvió a desempeñar diferentes cargos en unidades de Inteligencia en el exterior hasta 2014. A partir de ese momento y hasta 2018 ocupó la jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Fue en 2018 cuando Margarita Robles la llevó al Ministerio de Defensa como su jefa de Gabinete, puesto en el que estuvo hasta que en 2020 sustituyó a Ángel Olivares como Secretario de Estado de Defensa, cargo en el que ha estado hasta hoy. En este tiempo en Defensa ha sido la encargada de gestionar las políticas de armamento y material, investigación, desarrollo e innovación, en un momento de gran inversión por parte del Ministerio, con más de 12.000 millones de euros en programas de armamento clave como el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 “Dragón”, el submarino S-80, las fragatas F-110 o el futuro sistema aéreo de combate, el FCAS.