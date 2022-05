¿Hay que pasar página de la crisis que afecta al CNI para no dañar más a la institución?

No se puede pasar página porque quedan muchísimas incógnitas por aclarar por parte del Gobierno. En el espionaje en el móvil del presidente falta saber cuál es la información que se ha usurpado. Y si esa información puede estar teniendo una trascendencia en las decisiones del presidente del Gobierno, por ejemplo, en política internacional. En el espionaje a los independentistas, el presidente del Gobierno debe aclarar cómo se dan las instrucciones al CNI para que actúe y también que responda si conocía, como dice la ley que tiene que hacer, las actuaciones que el CNI estaba llevando a cabo. El PP va a seguir exigiendo explicaciones en sede parlamentaria del presidente del Gobierno: debe comparecer cuanto antes en el Congreso y hacerlo antes de irse a rendir pleitesía al presidente de la Generalitat..

¿Dan por buena, al menos, la versión oficial del Gobierno de que estuvieron un año sin conocer el hackeo?

Dudamos mucho de la versión oficial, pero es que la mitad del Gobierno tampoco se la cree. Aun así, lo más grave es que tenemos un presidente del Gobierno al que ya no se creen los españoles porque ha hecho de la mentira su manera de gobernar.

Somos un partido que ha gobernado y que, por tanto, sabe cómo funcionan los servicios de inteligencia y las consecuencias de una crisis como ésta, en la que han sido cuestionados por el presidente del Gobierno. Sabemos que no pueden sentirse muy respaldados, ni por el presidente del Gobierno ni por la ministra de Defensa, porque han visto que se ha cesado a la directora del CNI para apaciguar al independentismo. No hay que pasar por alto que es la primera vez que al frente del CNI se pone a una persona que ha ejercido responsabilidades en un Gobierno, que ha sido secretaria de Estado, y esto afecta a la neutralidad que exige el cargo.

Si Sánchez gobierna desde «la mentira», ¿cómo pueden mantener abiertas con él negociaciones de Estado como la de la renovación del Poder Judicial?

Buscar acuerdos de Estado para proteger al Estado no significa, en ningún caso, ser el salvavidas del Gobierno. En relación a la negociación que me plantea, para nosotros lo importante no es llegar a un acuerdo rápido, sino que haya un buen acuerdo y un buen acuerdo que esté basado en la necesaria regeneración de todos los poderes. Este clima dificulta mucho que se puedan llevar a cabo esas conversaciones con normalidad, con naturalidad, y, sobre todo, con el tiempo necesario para que se puedan materializar.

¿Volvemos entonces a la etapa anterior, como con Casado?

Tenemos un presidente capaz de cualquier cosa y que participa en el deterioro de la fortaleza de nuestras instituciones con el único objetivo de conseguir oxígeno y seguir siendo presidente. Esto nos obliga a ser más contundentes en la defensa de nuestras instituciones, pero estamos abiertos al diálogo y al acuerdo en todo lo que sea útil para los españoles.

¿Seguirán dando apoyo al PSOE en el Congreso, como ha ocurrido con la Ley de Seguridad Nacional?

Permítame un matiz, a quien damos apoyo es al Estado, por la importancia que tiene la Seguridad Nacional sobre todo en el contexto actual, con una guerra en Ucrania. Vamos a seguir actuando como un partido de Estado, y entendemos que es necesaria una Ley de Seguridad Nacional. Por eso hemos facilitado que siga adelante su tramitación, pero el Gobierno no podrá contar con nuestro votos para sacarla adelante si no atiende a nuestras enmiendas. Nosotros no apoyaremos el texto que ha salido del Consejo de Ministros porque creemos que hace falta fortalecer más nuestras instituciones. Queremos más controles sobre el presidente del Gobierno y que no disponga de un poder que no le corresponde en el marco de la Seguridad Nacional. Y más garantías para los derechos y libertades de los españoles. Esta ley también debe servir para fortalecer más a los servicios de inteligencia.

¿Apoyan la desclasificación de documentos para saber por qué se autorizaron las escuchas al independentismo?

Antes de nada, el presidente del Gobierno tiene que dar las explicaciones que le exigimos. La desclasificación se puede estudiar, pero es un paso para más adelante. Ahora, lo prioritario es que el presidente del Gobierno corrija la falta de explicaciones.

¿El Gobierno ha abierto algún canal discreto de diálogo con ustedes en esta nueva etapa?

Todas las vías de comunicación con el Gobierno son transparentes y por decisión del presidente Feijóo se van a dar a conocer siempre. De momento, ya hemos explicado nuestros intentos para llegar a un acuerdo en materia económica, con una propuesta rechazada por el Gobierno, y en el ámbito de la Justicia también hemos sido muy claros y antes de nada hemos mantenido una ronda de contactos con las asociaciones de jueces y de fiscales.

¿Y el diálogo con Vox?

Los contactos entre los distintos partidos deben formar parte de la normalidad democrática, con todos, menos con aquellos que, como Bildu, ni tan siquiera son capaces de condenar el terrorismo. En cuanto a Vox, todavía no ha habido oportunidad ni ha habido tiempo, pero el presidente ya trasladó que se reuniría con su presidente más adelante.

¿Las elecciones andaluzas se juegan en clave nacional?

Hace apenas cuatro años el PSOE hacía campaña intentando convencer a los andaluces de que se terminaría el mundo si el PP llegaba a la Junta de Andalucía tras 40 años de socialismo. Los andaluces han podido comprobar que no sólo hemos gobernado bien, sino también para todos. Creemos que en estas elecciones se volverá a confirmar la confianza en nuestro proyecto y en las políticas de Juanma, y que esto fortalecerá la alternativa del PP para toda España.

¿Cree que Sánchez agotará la Legislatura?

A Sánchez lo único que le importa es el poder por el poder, no gobernar. Por eso, sí intentará aguantar todo el tiempo posible y estamos abocados a que intente agotar la Legislatura, pero a costa de ceder y ceder ante aquellos que le sostienen, no por su valía, sino por su debilidad. Su debilidad sirve a los independentistas catalanes y vascos para fortalecer su proyecto y en esa relación de interés mutuo el precio es la ruptura del modelo de convivencia y una España más frágil.

¿Regular la salud menstrual de las mujeres nos discrimina?

Como mujer estoy harta de que este Gobierno nos utilice para sus discusiones internas y para generar cortinas de humo cuando tiene un problema. Las mujeres nos merecemos que las cuestiones que nos afectan se traten con seriedad y con un poquito de nivel, y las dos cosas están faltando en una polémica basada en una ley que nadie ha visto y en un borrador que nadie conoce.

¿Pero entiende necesario regular una baja especial para las mujeres que sufren reglas dolorosas y que las inhabilitan para el trabajo?

Son los médicos los que dan las bajas, y cuando una mujer necesita una baja por esa circunstancia, su médico se la aprueba. Están creando una polémica artificial, no afrontando un problema real, es una medida demagógica que lejos de ayudar, nos discrimina y estigmatiza a las mujeres como personas débiles.

Si la reforma del aborto incluye la posibilidad de que las menores puedan abortar sin permiso de sus padres, ¿volverán a llevarla al TC?

Hay una sentencia pendiente del Tribunal Constitucional y lo responsable, por parte de un Gobierno, sería esperar a esa sentencia antes de abordar otras cuestiones.

¿Pero ustedes volverían a recurrirla si se aprueba en esos términos?

Vamos a esperar a ver cómo acaba este debate. Pero ya se aprobó una reforma en esa dirección y el PP, cuando gobernó, puso sentido común y lo cambió.

Con explicaciones o sin explicaciones de Sánchez sobre el caso Pegasus, ¿el Gobierno puede contar con su apoyo ante la próxima cumbre de la OTAN?

Somos un partido de Estado, europeísta y atlantista. Somos el único país miembro de la OTAN que, cuando tiene que acoger una cumbre, su Gobierno se divide entre los que la apoyan y los que no. Esto debilita también a España y a nuestras instituciones, y el PP estará donde tiene que estar para proteger la imagen de España y nuestro papel dentro de la OTAN, que está por encima de su gobierno.

Si la proponen irse de candidata autonómica en La Rioja, ¿lo aceptaría de buen gusto?

En el PP de La Rioja hay gente muy valiosa y espero que, desde la unidad, seamos capaces de promover un equipo unido y fuerte, capaz de recuperar la confianza que históricamente nos han dado los riojanos. Aquí lo realmente importante es que no pensemos en nosotros mismos y sí en construir un equipo capaz de ofrecerle a los riojanos el proyecto que se merecen.

¿Usted se ve en condiciones de ofrecer ese proyecto?

En el partido hay muchísima gente preparada para ello.