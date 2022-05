Un grupo de izquierdas llama a boicotear la nueva película de Arteta contra ETA

«La extrema derecha y los provocadores permanentes de siempre se llenan la boca de tolerancia cuando en realidad como un ejército de empleo imponen el españolismo en nuestro país». Con estas palabras el grupo de izquierda radical ‘Terrassa Antifeixista’ (Terrassa Antifascista) acoge el anuncio de la proyección de la película «Bajo el silencio» dirigida por Iñaki Arteta y que se centra en los crímenes de ETA. El cineasta se ha defendido en las redes sociales: «radicales separatistas catalanes amenazan la proyección de mi documental», escribió, y además ha puesto en conocimiento de la Academia del Cine lo sucedido para que se pronuncien denunciando este tipo de agresiones.

Radicales separatistas catalanes amenazan la proyección de mi documental "Bajo el silencio" en Terrassa.

Directores y productores de cine, solidarizaros

CONTRA LAS AMENAZAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. pic.twitter.com/NKbILdj9jb — Iñaki Arteta Orbea (@IakiArtetaOrbea) May 20, 2022

La proyección está prevista para mañana lunes 23 a las 19.00 horas en el Cine Cataluña de esa localidad barcelonesa. «Alerta ultra en Terrasa» expone el grupo que se autodenomina antifascista y que ha participado en acciones conjuntas con los llamados CDR (Comités de Defensa para la República) por ejemplo cuando en 2019 se concentraron contra una carpa del partido Vox. Uno de los manifestantes ese día dejó un bote de jabón Fairy entre los Mossos d’Esquadra que se habían desplegado para hacer referencia a las palabras del delegado del gobierno español Enric Millo que en el juicio del «procés» contó que algunos independentistas utilizaban este producto para resbalar a los agentes de la policía en el 1-0. Este es el tipo de acciones son públicas en las cuentas en Internet del colectivo con poco más de 800 seguidores.

«¿Hay en la actualidad algún director de cine en España que tenga que soportar un boicot a una película suya?», se preguntó Arteta ayer en su cuenta de Twitter. «La libertad de expresión amenazada en Tarrasa por los amantes de los referéndums y la protección de las lenguas y tal y tal. Y eso que no han visto la película», lamentó

El la proyección está organizada por la Asociación Tolerancia que ha confirmado que estaban recibiendo amenazas de «violentos», pero ha advertido de que «pierden el tiempo, nadie va a hacernos abdicar de nuestros valores después de 30 años de lucha». Otra de las asociaciones organizadoras, la Societat Civil Catalana, se ha pronunciado de forma parecida: «Plantémosles cara llenando el lunes el cine».

«Al principio me lo tomé a broma, pero como han pasado tantas cosas. Pero no se puede normalizar una situación así que uno vaya a poner una película y tenga problemas de si la quitas, no la quita o si le va a dar miedo a la gente», cuenta Arteta a LA RAZÓN. El filme ha sido ya proyectado sin problema en Pamplona, Vitoria, Barcelona y Getxo (Vizcaya). ‘Bajo el silencio’ cuenta la historia de un joven periodista que viaja al País Vasco para acercarse a los responsables de los asesinatos de ETA y a sus cómplices ideológicos. En su viaje se entrevista con terroristas arrepentidos, responsables de crímenes, condenados, etc. para escuchar sus versiones sobre la huella que ha dejado la banda terrorista.

Arteta, director bilbaíno, lleva desde 1986 dedicándose al cine, la publicidad y la fotografía. Ha dirigido más de una decena de documentales la mayoría de ellos con temáticas relacionadas con la sangrienta banda terrorista. Además, cuenta con una larga lista de galardones. Sin ir más lejos la que se proyectará mañana fue premio del Círculo de Escritores y Críticos cinematográficos españoles.