Así son los pilotos españoles que ficharía Top Gun

Vuelve Maverick. El que fuera considerado como uno de los mejores pilotos del cielo regresa de instructor, 36 años después, con la idea firme de no perder sus alas y, como él mismo dice, “sin crear expectativas”. Subido en un caza o en su moto, volverá a desafiar a la velocidad.

Top Gun podría encontrar entre los pilotos españoles a su escuadrón. Cinco pilotos del Ejército del Aire han participado en el pase especial organizado por Filmax en Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El coronel Enrique Cuenca-Romero Jiménez, piloto de F-18 y jefe del Ala 15 (Zaragoza), se inició como piloto coincidiendo con la precuela de Top Gun, y para él fue incluso una inspiración. Con más de 2.000 horas de vuelo, vive su última etapa como profesional, a la par que el protagonista al que interpreta Tom Cruise y coincidiendo con el estreno de esta segunda parte. “Compartimos con Máverick la pasión y dedicación por el vuelo, es una profesión apasionante”. Destaca que “no es lo mismo volar cualquier otro avión” y reconoce que, al igual que el protagonista de la película “hemos llevamos las Rayban, la cazadora y los parches”. A caballo entre la realidad y la ficción, Máverick simboliza la vocación, pero, advierte el coronel que “para los pilotos la disciplina y la seguridad lo es todo. Máverick podría ser piloto de simulador como máximo”.

Y es que el protagonista incumple todo tipo de normas relacionadas con la seguridad en vuelo: rebasa los límites de velocidad, realiza acciones o maniobras muy arriesgadas... “En la vida real nunca podría ser un piloto del Ejército del Aire, porque no sigue unas normas de seguridad en vuelo que para ellos son fundamentales”, destaca el capitán Manuel Ángel Cuenca.

El capitán Rodrigo Pérez Bilbao, piloto de F-18 destinado en el Ala 15, al igual que el protagonista de la película, es un apasionado de las motos y llega a comparar la sensación de la velocidad y motor con el vuelo en caza. “Lo mejor de volar un F-18 es hacerlo al lado de tus compañeros”.

Por su parte, el capitán Juan Bengoechea Vara de Rey, -piloto de F-5 e instructor de vuelo en el Ala 23 (Talavera la Real, Badajoz)- es hijo de piloto de F-18 y advierte de que, la experiencia con el 4DX de la película es similar con las sensaciones durante el vuelo. “Son reales”. En esta ocasión, el cine no solo se verá, si no que se “vivirá” siendo el espectador uno más de la acción debido a los 21 efectos especiales sincronizados que activan los cinco sentidos movimiento de agua, aire, efecto de calor, vibraciones, aromas que llegan a transformar el patio de butacas en un plató de cine.

La teniente Elena Gutiérrez en uno de los Eurofighter del Ala 11 FOTO: Kiko Hurtado

Entre los pilotos de la pelicula de Top Gun: Maverick también hay una mujer que podría estar representada en ella: la teniente Elena María Gutiérrez Vidal, primera mujer piloto de Eurofighter y destinada en el Ala 11 (Morón de la Frontera, Sevilla). Par ella, su avión es “el mejor despacho del mundo. No es un despacho común y en él nunca te vas a aburrir”. De familia militar –su padre fue piloto de F-18 en la base de Zaragoza–, la vocación castrense tardó en llegarle a pesar de haberse criado entre aviones militares. No fue hasta que cursaba primero de Bachillerato cuando desechó su idea de ser profesora y lo cambió por volar. Es de las que asegura que “no hay ningún techo de cristal que romper”.

También, entre los pilotos estuvo el teniente coronel José Antonio García Lafuente, piloto de F-18 y jefe de la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire.

Ellos son solo cinco de los pilotos del Ejército del Aire que tal vez Maverick hubiera “elegido para la gloria”.